Nicole Kidman arriverà su Apple TV+ con la serie Roar

Si intitola Roar la serie TV costellata di stelle del cinema ordinata da Apple TV+: basta pronunciare il nome di Nicole Kidman, protagonista e produttore della serie per dare l’idea di quanto sia uno show importante per la piattaforma di tv in streaming di Cupertino.

Se poi si aggiunge anche il fatto che Roar sarà una serie antologica di favole femministe, a tratti comiche e dark, allora è chiaro che questa produzione diventerà uno dei programmi più attesi dal pubblico di Apple TV+.

Roar vedrà protagonisti, assieme alla Kidman, anche Cynthia Erivo, Alison Brie, Merritt Wever. Composto da otto episodi di mezz’ora, lo show è stato creato da Liz Flahive e Carly Mensch (già creatori di “Glow”) e basato su un libro di racconti di Cecelia Ahern.

Roar, annunciato da Apple, si unirà al gruppo – in crescita – delle serie antologiche Apple Original, tra cui “Little America”. Farà il suo debutto su Apple TV+ assieme agli attesissimi Apple Originali guidati da donne, tra cui “Physical”, una nuova commedia drammatica della creatrice Annie Weisman, interpretata e prodotta da Rose Byrne, “L’ultima cosa che mi ha detto” con Julia Roberts, “High Desert” interpretato e prodotto da Patricia Arquette, “Lesson in Chemistry” interpretato e prodotto da Brie Larson, la seconda stagione di “The Morning Show” con Jennifer Aniston e la seconda stagione di “Truth Be Told”.

In questo articolo trovate i nuovi titoli in arrivo su Apple TV+ tra questa primavera ed estate. Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.