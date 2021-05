I migliori supporti per iPad e iPad Pro

Chi possiede un iPad probabilmente sta leggendo questo articolo per lo stesso motivo per cui lo stiamo scrivendo: in alcuni contesti, avere un supporto dove poterlo poggiare, si rivela più utile che necessario. Per guardare un film a letto la sera, per seguire una ricetta in cucina, per partecipare ad una videoconferenza, per leggere, studiare…insomma, per tutte quelle situazioni in cui tenerlo tutto il tempo tra le mani è stancante e poco pratico, un supporto può davvero cambiare tutto. Ma quale scegliere?

Sul mercato se ne trovano a bizzeffe, costruiti con diversi materiali e con i sistemi di aggancio adatti praticamente ad ogni situazione: ci sono quelli a collo d’oca con morsetto che si possono fissare ad un qualsiasi profilo di un tavolino e, grazie alla elevata mobilità del sostegno, permettono di spostare, inclinare e orientare il tablet dove si vuole; ce ne sono poi alcuni che semplicemente permettono di tenerlo sollevato a diverse inclinazioni quando lo si poggia su una superficie piana; altri, sono fatti apposta per essere fissati su un treppiedi; alcuni modelli hanno un’asta regolabile che permettono di sollevarli all’altezza degli occhi quando si appoggiano su un tavolino; altri ancora sembrano nati per essere usati sul divano.

Di seguito trovate elencati i dieci migliori supporti in vendita su Amazon: tutti gli altri possono comunque essere cercati e sfogliati manualmente partendo da questa pagina.

1. Supporto da tavolo in alluminio stile Mac Lamicall

In vendita su Amazon a 20,99 euro.

Un pratico supporto compatibile con qualsiasi smartphone e tablet, dotato di foro per poterlo usare ricaricando contemporaneamente la batteria del dispositivo e regolabile nell’inclinazione, in modo da adattarlo all’altezza dell’utente che vi si trova di fronte. Mantiene il dispositivo leggermente sollevato dal piano di lavoro, come se fosse il monitor di un computer: molto comodo per videochiamate o per scrivere affidandosi ad una tastiera esterna.

Sto caricando altre schede...

2. Supporto da tavolo in alluminio stile Mac con altezza regolabile Aicase

In vendita su Amazon a 15,99 euro.

Simile al precedente, con la differenza che qui è possibile anche decidere l’altezza da terra regolando l’asta centrale: si parte da un’altezza minima di 8,6 centimetri ad una massima di 17 centimetri, consentendo così di sollevarlo a sufficienza per poterlo affiancare ad esempio ad un monitor del computer oppure per usarlo in cucina sfruttando lo spazio sottostante per poggiare coltelli ed altri attrezzi e tenerlo al contempo lontano dagli schizzi.

Sto caricando altre schede...

3. Supporto da tavolo tascabile e ripiegabile Anozer

In vendita su Amazon a 12,99 euro.

E’ simile al precedente perché anche qui è possibile regolare l’altezza da terra, ma è molto più compatto ed è strutturato per poter essere ripiegato e infilato in tasca, occupando pochissimo spazio. Da chiuso infatti misura appena 14 x 10 centimetri ed è spesso quasi 3 centimetri. Molto comodo per usarlo sia a casa che a lavoro.

Sto caricando altre schede...

4. Supporto a collo d’oca Lamicall

In vendita su Amazon a 20,99 euro.

Purché nei paraggi ci sia un tavolino, una libreria, una spalliera del letto o una qualsiasi superficie non più spessa di 7 centimetri alla quale fissare la morsa, questo supporto permetterà di agganciare un tablet e orientarlo, anche a quasi un metro di distanza, nella posizione che più si preferisce. Il sistema a collo d’oca infatti offre la massima flessibilità per un supporto di questo tipo, che può così essere utilizzato tanto in cucina quanto in studio o in camera da letto, per tutte quelle attività dove l’interazione con lo schermo è poca o nulla.

Sto caricando altre schede...

5. Supporto da tavolo con rotazione a 360 gradi

In vendita su Amazon a 16,99 euro.

Questo supporto lo vediamo bene in tutti quei contesti in cui è necessario ruotare il tablet, quindi ad esempio in un ufficio in cui si fanno consulenze o dove c’è bisogno di mostrare temporaneamente lo schermo del dispositivo ad un cliente. E’ molto simile al primo supporto della lista ma qui in aggiunta c’è un sistema rotante che permette appunto di ruotare il tablet senza spostare la base del supporto, che può così essere ancorata saldamente alla superficie di appoggio.

Sto caricando altre schede...

6. Supporto a piedistallo Tyrone

In vendita su Amazon a 24,99 euro.

Questa può essere un’alternativa al secondo supporto perché l’altezza da terra che permette di raggiungere è di molto superiore: si va da un minimo di 33 centimetri ad un massimo di 50, e se il contesto in cui viene utilizzato consente di occupare questo spazio allora può davvero risultare particolarmente comodo: lo vediamo bene in cucina, sempre nell’ottica di tenerlo lontano dagli schizzi, ma anche in salotto per videogiocare con un controller esterno, oppure in studio o in un ufficio per scrivere in “modalità desktop”.

Sto caricando altre schede...

7. Supporto con cuscino Lamicall

In vendita su Amazon a 29,99 euro.

Questo supporto è completamente diverso da tutti gli altri, ma anche molto comodo: in passato la nostra redazione ne ha provati di simili e ancora vengono utilizzati, perché ben si accostano all’utilizzo del tablet (ma anche di un libro cartaceo) sul divano o sul letto. Si tratta sostanzialmente di un cuscinone la cui forma consente di poggiare il dispositivo in sicurezza a due diverse inclinazioni. C’è anche una base zigrinata per poter poggiare in sicurezza l’Apple Pencil o una matita. Ah, ovviamente è completamente sfoderabile e lavabile.

Sto caricando altre schede...

8. Supporto-morsetto per treppiede Neewer

In vendita su Amazon a 15,49 euro.

Con questo supporto potete fissare il tablet su un treppiede ed utilizzarlo quindi in tutti quei contesti, specialmente lavorativi, in cui un dispositivo come questo viene largamente impiegato ad esempio per la ripresa o il monitoraggio della scena sfruttandone i sensori integrati. Quindi tutte quelle app che analizzano le attività sportive sfruttando lo scanner LiDAR di iPad, oppure come telecamera accessoria per la ripresa di un video. La doppia filettatura da 1/4″ consente di fissare anche un microfono esterno sulla parte superiore.

Sto caricando altre schede...

9. Supporto per treppiede Moko

In vendita su Amazon a 13,99 euro.

E’ simile al precedente, ma tiene fermo il tablet ai quattro angoli e la morsa è sufficientemente ampia per poter sostenere un tablet sia in posizione orizzontale, sia in verticale. Manca la doppia filettatura per un microfono esterno quindi è da preferire per l’analisi delle attività con lo scanner LiDAR di iPad, ma risulta maggiormente stabile rispetto al supporto numero 8 in elenco.

Sto caricando altre schede...

10. Supporto per stativo Neewer

In vendita su Amazon a 20,99 euro.

Per concezione è simile ai due precedenti supporti, ma anziché fissarsi ad un treppiede tramite filettatura da 1/4″ si aggancia a qualsiasi stativo, astra microfonica o semplice paletto per mezzo di un morsetto. Inoltre il supporto è altamente regolabile nell’inclinazione e ciò consente di utilizzarlo ad esempio per fissare un tablet ad un’asta microfonica e trasformarlo in un libro digitale per gli spartiti. In più è sufficientemente ampio da sostenere qualsiasi tablet con schermo la cui diagonale va da 7″ a 14″, quindi può sorreggere anche il più grande degli iPad Pro da 12.9″.

Sto caricando altre schede...

Questa come dicevamo è la lista dei dieci migliori supporti per iPad selezionati dalla redazione di Macitynet. Tutti gli altri sono disponibili a questo indirizzo.