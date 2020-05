Aggiornamento Mario Kart Tour per iPhone e Android, sorprese per gli amanti del multiplayer

Mario Kart Tour non è partito con la quinta ingranata, ma come un diesel, pian piano, sembra farsi strada nelle preferenze degli utenti iOS. Dopo aver finalmente aggiunto il multiplayer per tutti, arriva un aggiornamento che punta a migliorare ancora il reparto multigiocatore. Ecco tutte le novità.

Con la versione 2.1.0 il team di sviluppo ha aggiunto una modalità Sfida a squadre in multigiocatore, oltre all’opzione Codice gruppo in multigiocatore. Ancora, il titolo propone adesso il supporto alle alle sfide avanzate, anche se queste sfide saranno disponibili in tour futuri. In ultimo, non per importanza, è stato aggiunto il supporto all’evento monete a pioggia che, anche in questo caso, sarà disponibile in tour futuri.

Non mancano, ovviamente, i bug fix. Ad esempio, è stato risolto il problema per cui i giocatori avrebbero potuto non ricevere la ricompensa che gli spettava quando il loro livello aumentava.

Mario Kart Tour è disponibile per iPhone e dispositivi Android.