Con l’alleggerimento dei lockdown si torna nei negozi Apple in Italia

Come atteso negli scorsi giorni, con l’allentamento di chiusure, blocchi e lockdown Apple informa della riapertura degli Apple Store in Italia. A inizio pandemia Apple è stata tra le primissime società ad annunciare la chiusura totale dei suoi negozi anzi, nel nostro Paese la comunicazione della società è arrivata addirittura alcune ore prima del decreto ministeriale che ha imposto il lockdown totale: ora che chiusure e restrizioni vengono rimossi, la multinazionale di Cupertino informa che a partire dalla prossima settimana diversi Apple Store in Italia riaprono e che sarà possibile tornare a visitarli, soprattutto per assistenza e consulenza.

Naturalmente sarà possibile anche effettuare acquisti, ma a questo scopo la società consiglia quando possibile si effettuare acquisti online per ridurre l’affluenza nei punti vendita a tutela di maggior sicurezza dei clienti e dei dipendenti. Potremo tornare negli Apple Store in Italia da martedì 19 maggio, ma non in tutti i punti vendita della catena retail di Cupertino.

Di tutti i 17 negozi ora attivi nel nostro Paese, martedì 19 maggio la riapertura riguarda dieci negozi Apple Store in Italia, in praticamente tutte le regioni del nostro Paese con l’eccezione di quelli in Lombardia e Piemonte: la comunicazione arriva direttamente da Apple tramite la pagina web dedicata ai punti vendita retail. La riapertura avverrà con tutte le misure speciali di prevenzione e tutele della salute già osservate scrupolosamente da Apple in Cina, Corea del Sud, Australia, Austria, Germania e negli altri paesi in cui l’attività è ripresa, inclusi alcuni stati USA.

Questo significa un solo ingresso aperto presidiato da un addetto per il rilevamento della temperatura degli avventori, limite massimo per il numero delle persone presenti all’interno in ogni momento, distanziamento sociale tra dipendenti e visitatori, obbligo di maschere e guanti, postazioni per la disinfezione delle mani, pulizia e disinfezione più volte al giorno di tutti i dispositivi esposti al pubblico.

Sempre come avvenuto negli altri stati in precedenza, anche con la riapertura degli Apple Store in Italia il 19 maggio verranno seguiti orari ridotti: Dale 11 del mattino alle 19 di sera. Tenendo presente che Apple si attiene scrupolosamente alle disposizioni del governo in tutti i paesi in cui è presente con la sua catena di negozi al dettaglio, nelle prossime ore e giorni potremo sapere quando riapriranno anche gli Apple Store in Lombardia e Piemonte. Le discussioni sul giorno e le modalità di riapertura nelle due regioni italiane più colpite dalla pandemia sono tuttora in corso.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple e degli Apple Store sono disponibili ai rispettivi collegamenti.