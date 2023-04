Aggiornate le preview di Apple Music, Apple TV e Apple Devices per Windows

Sul sito di Microsoft sono disponibili aggiornamenti delle preview delle app “Apple Music“, “Apple TV” e “Dispositivi Apple” per Windows 11

Le versioni preview (beta) delle app in questione sono disponibili sul Microsoft Store. Le app sono: Apple Music (per ascoltare milioni di brani, playlist esclusive, radio in diretta, guardare video musicali e altro), Apple TV (per guardare film e programmi TV originali di Apple TV+, oltre a tutte le partite della Major League Soccer con MLS Season Pass) e Apple Device (quest’ultima un’app per la gestione dei dispositivi che consente di installare manualmente aggiornamenti di iOS, eseguire e ripristinare backup in locale o su icloud, e altre funzionalità ancora, alla stregua di quanto normalmente è possibile fare con iTunes).

Queste app sono arrivate in una prima versione “preview” a gennaio 2023 per consentire agli utenti di provarle, e Apple aveva sottolineato che – in quanto preliminari – non erano da considerarsi del tutto perfette.

Non sono presenti note ufficiali su quali sono le novità delle ultime preview; un utente su Reddit riferisce ad ogni modo che l’app Apple Music ora include il supporto per controlli multimediali di Windows 11 e relative scorciatoie di tastiera, il supporto alla funzione che consente di visualizzare i testi dei brani, e migliorie per la riproduzione consecutiva di tracce lossless.

Per quanto riguarda l’app “Dispositivi Apple”, la Casa di Cupertino ha rimosso i riferimenti al visore di Realtà Virtuale / Realtà Aumentata che dovrebbe presentare alla WWDC23 di giugno. In precedenza, infatti, all’interno di questa app erano stati individuati nomi quali “xrOS” e “RealityOS”, ovvii riferimenti al visore.

Tenete presente che, installando queste app su Windows, non è più possibile installare iTunes e quindi accedere agli audiolibri e ai podcast gestibili con l’app di Apple (è ovviamente possibile disinstallare le app in versione previews, riavviare il computer, e reinstallare iTunes).