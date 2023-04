La connessione via satellite di iPhone 14 salva un gruppo di escursionisti

“SOS Emergenze” – la funzione integrata di messaggistica satellitare di iPhone 14 e iPhone 14 Pro, recentemente arrivata in Italia, ha permesso di salvare tre studenti che hanno rischiato l’ipotermia (l’assideramento) dopo essere rimasti bloccati in un profondo canyon dello Utah.

I tre studenti della Brigham Young University avevano deciso di fare una escursione prima della cerimonia di laurea, visitando l’area nota come San Rafael Swell, una grossa cupola di forma ovale formatasi nel periodo Giurassico, in una zona desertica e selvaggia dove sono presenti varie formazioni geologiche. Gli studenti avevo trovato informazioni su uno dei canyon e volevano visitarlo, dopo avere praticato canyoning per circa un anno.

Uno dei ragazzi, ad un certo punto si è ritrovato intrappolato in una posizione profonda, con gli altri rimasti a loro volta intrappolati per aiutare il primo; la situazione sarebbe potuta peggiore se uno di loro non fosse riuscito a chiamare i soccorsi con la funzione SOS via Satellite del suo iPhone 14 che consente di inviare un messaggio ai servizi di emergenza quando l’utente si trova al di fuori della copertura cellulare e Wi-Fi.

La squadra che è intervenuta è riuscita a mettere in salvo il ragazzo. Quest’ultimo ha spiegato all’emittente televisiva 2KUTV che l canyon era profondo circa 500 piedi con pareti rocciose, ma che ogni 20 minuti circa un satellite risultava allineato con il canyon e puntando il telefono era possibile agganciare il segnale che ha permesso di inviare un messaggio al 911 della contea di Emery, possibilità che a suo dire li sicuramente salvati.

Per il salvataggio è stato necessario l’intervento di una squadra di ricerca e soccorso e due elicotteri dello Utah Highway Patrol Dept. of Public Safety. I malcapitati – rimasti bloccati fino a notte – sono stati rimossa dall’acqua e avvolti in coperte isotermiche per difenderli dal pericolo ipotermia. Dopo varie difficoltà il salvataggio è stato portato a termine introno alla mezzanotte, con uno degli elicotteri che si è rivelato fondamentale essendo attrezzature operazioni di intervento in notturna e uno dei soccorritori che si è calato nel punto in cui si trovavano gli studenti e aiutarli.

Da quando è stata introdotta, la funzione “SOS emergenze” si è rilevata utile in decine di casi; questa permette di aiutare a mettersi in contatto con i servizi di emergenza in circostanze eccezionali, quando non ci sono altri mezzi per contattarli.

La funzionalità “SOS emergenze” tramite satellite – da fine marzo disponibile anche in Italia – è gratuita per due anni dopo l’attivazione di iPhone 14 o iPhone 14 Pro.

L’utente che va in aree non coperte da rete cellulare o Wi-Fi, anche se non si trova in una situazione di emergenza, può sempre usare questa tecnologia per condividere la propria posizione tramite satellite con l’app Dov’è. Nell’app Dov’è, l’utente può aprire la scheda ‘Io’, scorrere verso l’alto per visualizzare la propria posizione tramite satellite e toccare ‘Invia la mia posizione’. La connessione satellitare sulla linea iPhone 14 funziona anche con altre funzioni di sicurezza disponibili su iPhone e Apple Watch, tra cui Rilevamento incidenti e Rilevamento cadute.