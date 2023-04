Ubisoft Plus è il piano di abbonamento per Xbox

Annunciato più di un anno fa, il servizio Premium in abbonamento di Ubisoft è finalmente arrivato su Xbox: si chiama Ubisoft+ ed è disponibile in due diversi livelli, in modo da poter scegliere quello che fa più al caso proprio e ottenere poi l’accesso a oltre 100 giochi già oggi, tra cui grandi titoli di successo come Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla e Immortals Fenyx Rising, e con l’ulteriore possibilità di godere dell’accesso immediato alle nuove versioni future.

I due pacchetti Ubisoft+

Quella che permette di giocare su Xbox è l’opzione Multi Access, che costa 17,99 € al mese e permette di riprodurre i giochi sia sulla console che su qualsiasi altra piattaforma supportata (Amazon Luna compreso), potendo quindi passare dalla Xbox al PC senza perdere i salvataggi; per il momento all’appello mancano le PlayStation, ma il supporto è in fase di lavorazione da maggio scorso quindi prima o poi dovrebbe arrivare.

Il pacchetto base si chiama invece PC Access, costa 14,99 € al mese e come il Multi Access permette di ottenere l’accesso alle edizioni premium e speciali (come le Ultimate, Gold e Deluxe Edition) e quello alle nuove uscite già dal primo giorno di lancio, oltre allo sconto del 10% sui pacchetti di valuta virtuale, premium mensili particolari e nuovi giochi indie aggiunti ogni mese.

I giochi inclusi

La lista dei giochi inclusi con entrambi i pacchetti è già particolarmente corposa. Di seguito l’elenco aggiornato ad oggi (aprile 2023):

Anno 1800 (solo Xbox Series X|S)

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Assassin’s Creed IV: Black Flag (include Assassin’s Creed Liberation)

Assassin’s Creed Unity (Gold Edition)

Assassin’s Creed Valhalla (Ultimate Edition)

Assassin’s Creed Chronicles: China, India e Russia

Assassin’s Creed III Remastered

Assassin’s Creed Odyssey (Deluxe Edition)

Assassin’s Creed Origins (Gold Edition)

Assassin’s Creed Syndicate (Gold Edition)

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Battleship

Boggle

Child of Light (Gold Edition)

Family Feud

Far Cry Primal (Deluxe Edition)

Far Cry 3: Blood Dragon (Classic Edition)

Far Cry 3 (Classic Edition)

Far Cry 4 (Gold Edition)

Far Cry 5 (Gold Edition)

Far Cry 6 (Gold Edition)

Far Cry: New Dawn (Deluxe Edition)

Fighter Within

For Honor

Ghost Recon Breakpoint (Ultimate Edition)

Ghost Recon Wildlands (Ultimate Edition)

Grow Up

Hungry Shark World

Immortals Fenyx Rising (Gold Edition)

Jeopardy!

Monopoly Plus

Monopoly Madness

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Gold Edition)

Rabbids Party of Legends

Rainbow Six Extraction

Rainbow Six Siege (Deluxe Edition)

Rayman Legends

Riders Republic

Risk

Risk: Urban Assault

Scott Pilgrim vs. The World: The Game

Scrabble

Shape Up (Gold Edition)

South Park: Scontri Di-Retti (Gold Edition)

South Park: The Stick of Truth

Starlink: Battle for Atlas (Deluxe Edition)

Steep

The Crew (Ultimate Edition)

The Crew 2

The Division (Gold Edition)

The Division 2

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon

Trials Rising (Gold Edition)

Trivial Pursuit Live

Trivial Pursuit Live 2

UNO (Ultimate Edition)

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs (Complete Edition)

Watch Dogs 2 (Gold Edition)

Watch Dogs: Legion (Deluxe Edition)

Wheel of Fortune

Zombi

Come abbonarsi

L’abbonamento Ubisoft+ è già disponibile in Italia e decine di altri paesi. Potete scegliere l’opzione PC Access oppure la Multi Access partendo da questa pagina del sito ufficiale.

