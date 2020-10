Aggiornati iMovie e GarageBand per iOS

Apple ha aggiornato iMovie per iOS, l’app di editing video che consente creare filmati e raccontare storie usando i gesti multi-touch.

Di seguito le note di aggiornamento di iMovie 2.3 per iOS:

• Personalizza qualsiasi titolo scegliendo tra decine di font integrati.

• Regola il colore dei titoli scegliendo da una griglia o spettro di preset, regolando i cursori numerici o usando il contagocce del visore.

• Modifica rapidamente lo stile, le maiuscole e la durata di default di un titolo.

• Pizzica e trascina per regolare le dimensioni e la posizione di qualunque titolo.

• Scegli tra questi tre nuovi titoli animati: Scorri, Suddividi e Cromatico a due colori.

• Aggiungi al filmato sfondi a tinta unita, con gradiente o motivi.

• Usa il selettore di colore per personalizzare i colori di qualsiasi sfondo.

• Trascina il cursore per modificare l’intensità dei filtri applicati alle foto e ai video.

• Importa e condividi video con una risoluzione di 4K a 60 fotogrammi al secondo.

• Visualizza, modifica e condividi video HDR (High Dynamic Range) dalla libreria di Foto.

• Tocca il nuovo pulsante per le opzioni nella parte superiore del pannello di condivisione per condividere un progetto o un file video e scegliere proprietà come risoluzione, frequenza dei fotogrammi e HDR.

iMovie per iOS 2.3 richiede 14 o seguenti , “pesa” 633,5 MB è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch e si scarica dall’App Store.

Apple ha anche rilasciato la versione 2.3.9 di GarageBand per iOS, l’applicazione che trasforma iPad e iPhone in una raccolta di strumenti Touch e in un attrezzatissimo studio di registrazione per comporre musica in ogni momento e luogo.

Di seguito le note di rilascio di Garageband 2.3.9:

• Le nuove registrazioni audio possono essere avviate rapidamente dalla schermata Home toccando e tenendo premuta l’icona dell’app GarageBand.

• La lunghezza massima dei brani usando il tempo di default è stata aumentata da 23 a 72 minuti.

• Il righello adesso offre un’opzione per passare da misure e battute musicali a minuti e secondi.

• È possibile scaricare un nuovo pacchetto di suoni, “Raccolta tastiere”, che include oltre 150 loop tastiera e 50 patch strumento come pianoforti, organi e pianoforti elettrici.

GarageBand 2.3.9 richiede iOS 14 o versioni successive, è compatibile iPhone, iPad e iPod touch., “pesa” 1,6 GB e si scarica gratis dall’App Store.