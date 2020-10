Gli Apple Glass permetteranno di confrontare prodotti quando si fa shopping

Gli Apple Glass, gli occhiali per la Realtà Aumentata di cui si vocifera da mesi, permetteranno – tra le altre cose – di confrontare due prodotti quando si fa shopping, evidenziando peculiarità dell’uno e dell’altro prodotto.

È quanto emerge in un brevetto scovato dal sito Appleinsider nel quale si spiega che la funzione in questione può essere utile nei supermercati per confrontare prodotti simili prima dell’acquisto. Nel brevetto di Apple si parla espressamente di “tecniche di confronto tra prodotti”, evidenziando che non è sempre facile ottenere determinate informazioni-chiave per via di standard alimentari o altri elementi che rendono difficile il confronto senza aprire l’imballaggio.

“Confrontare le indicazioni di due prodotti simili può richiedere di mettere insieme informazioni da diverse etichette sulle rispettive confezioni”, spiega Apple. “A volte, notizie più dettagliate sul prodotto non sono fisicamente disponibili sull’imballaggio del prodotto” (es. classificazioni o istruzioni per l’uso”).

L’idea di Apple è semplicmente un modo per “offrire informazioni sui prodotti”. Tenendo vicini due oggetti abbastanza vicini, sarà possibile attivare gli Apple Glass per trovare e visualizzare informazioni.

“L’aspetto del primo e del secondo prodotto, sono elementi rilevati all’interno di un campo visivo da uno o più sensori”, spiega ancora Apple. “Se il movimento del primo prodotto, o il secondo prodotto è collegato all’altro quando si avvicinano entro una distanza di soglia, informazioni di confronto verranno visualizzate in una zona tra il primo e il secondo prodotto”.

Se ad esempio si prendono in mano le scatole di due telefoni come ad esempio, l’iPhone 12 e l’iPhone 12 Pro, gli Apple Glass permetteranno di visualizzare le specifiche, diagrammi di resoconto e schede con indicazioni veloci di peculiarità stile carte da gioco.

Nei credit Apple cita Golnaz Abdollahian e Earl M. Olsen, tutti e due citati in altri progetti della Mela sul posizionamento di oggetti virtuali, sistemi di Realtà Aumentata e ambienti CGR (computer-generated reality).

Gli occhiali per la Realtà Aumentata di Apple che dovrebbero arrivare secondo indiscrezioni nel 2021 (altri affermano al massimo entro il 2023).

