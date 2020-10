Scavolini, Bticino e Amazon Alexa insieme per cucina e smart living Dandy Plus di Fabio Novembre

Cosa unisce l’azienda leader nel campo delle cucine che opera da diversi anni anche nel campo del Living e dell’arredo bagno alla tecnologia di Amazon Alexa e Bticino e ai progetti visionari di Fabio Novembre?

Lo abbiamo appreso dall’evento “virtuale” che è tenuto oggi giovedì 22 Ottobre “Voice To Design” con protagonisti Fabiana Scavolini e Fabio Novembre e con la partecipazione di Amazon e Bticino. Al centro c’è un sistema d’arredo dedicato ad una clientela dai gusti moderni e dalla propensione all’uso di tecnologie smart: gli elementi colorati che strutturano le finiture delle ante di una cucina molto minimale che trova negli accenti studiati da Fabio Novembre sul modello di partenza “Dandy” del 1986 con il “Plus” offerto dalle tecnologie smart di Bticino e dalla possibilità di comando vocale ottenibile con Amazon Alexa.

Della collaborazione tra Amazon e Bticino vi abbiamo parlato più volte in questi mesi proponendovi una panoramica di accessori di sistemi civili in grado di accedere direttamente ai servizi di Amazon Alexa come gli interrrutori smart con speaker integrato presentati al CES 2019 e commercializzati da tempo nel nostro paese anche a corredo di MyHome.

L’offerta combinata delle tre aziende si estende anche alla zona salotto e quella bagno e grazie alla copertura di ogni ambito di arredo dell’azienda pesarese, che si è espansa in questo ambito a partire dal 2013, si apre l’opportunità di creare un sistema altamente integrato con i prodotti della smart home che possono essere poi anche combinati con quelli della serie Living Now che presentata su queste pagine nei mesi scorsi.

Scavolini opera dal 2007 anche all’estero con il 25% del fatturato che oggi risulta dalle operazioni fuori dall’Italia.

La presentazione di Fabio Novembre

L’incontro di Scavolini con Fabio Novembre è avvenuto nel 2018 e da quel momento, grazie ad una revisione dell’intera produzione storica dell’azienda, si e’ pensato al modello Dandy nato nel 1986, che è stato portato ai giorni nostri con una rivisitazione che ha per parole d’ordine: cucina smart e “democratica” e Dandy è un nome che corrisponde ad una “aristocrazia” senza costrizioni dedicata ad una nuova generazione in grado di parlare con la voce amica di Alexa, che ordina il cibo via web e che vuole personalizzare gli ambienti in cui vive.

Le 3C che stanno alla base del progetto sono Compattezza, Connettività e Creatività. La compattezza è fondamentale per inserire cucina e living anche negli appartamenti più piccoli, la connettività è la conditio sine qua non delle nuove generazioni e la creatività è non solo quella di chi ha progettato l’arredo ma anche di chi deve scegliere colori e combinazioni degli elementi della propria casa.

Elemento determinante del design è il portale che rappresenta un ponte che unisce ed “inquadra” i mobili della cucina e del bagno. Le maniglie colorate si ispirano ad un valore “urbanistico”, un accento cromatico che copre tutte le diverse varianti in grado di unire le generazioni anche con finiture in metallo. Le parti colorate sono quelle con cui il nostro corpo interagisce richiamato dalla cromaticità che rappresenta circa il 10%. La maniglia ha una parte che facilita il “grip” e si possono avere elettrodomestici con manopole ed interruttori in tinta grazie agli accordi di Scavolini con i produttori del settore. Ovviamente si possono combinare e scegliere sia elettrodomestici smart che tradizionali.

Novembre rimarca il fatto di essersi ispirato al design di Sottsass e alla sua collaborazione con Olivetti facendo un parallelo con il suo rapporto con l’azienda Pesarese ma sottolineando anche l’uso del colore e il suo rapporto e proporzione con gli elementi di disegno basilare.

Nella galleria qui sotto alcune immagini dei vari ambienti arredati da Dandy Plus e i dettagli.

La task bar con Bticino e Amazon Alexa

La task bar è l’elemento più strettamente “smart home” che regge carrelli per oggetti ed accessori che traghetta Dandy in Dandy Plus, un ponte verso il contemporaneo. All’interno troviamo lo speaker Alexa incluso nel sistema Living Now di Bticino, le prese di corrente le prese USB all’interno di un ricettacolo colorato negli stessi accenti della cucina. La task bar ha una sua illuminazione LED e accende le luci di casa, il forno e, ovviamente fornisce le notizie e le risposte classiche degli speaker intelligenti di Amazon.

Paolo Dall’Oglio, responsabile global partnership BTicino, intervenendo alla conferenza stampa online ha dichiarato

“L’integrazione di applicazioni e servizi per creare scenari d’uso ricchi di funzionalità è il fattore chiave che determinerà il successo e l’affermazione della smart home. Questo sarà possibile solo con la collaborazione tra grandi players che mettano a fattore comune le rispettive competenze, per generare nuove opportunità e garantire servizi e soluzioni innovativi ai consumatori. L’unicità di BTicino è data dal connubio estetica-tecnologia. Un binomio che trova piena corrispondenza nella partnership con Scavolini e Amazon. Inserendo in una cucina Scavolini il nostro dispositivo che integra Amazon Alexa nella propria struttura, arricchiamo questo ambiente fondamentale della casa di nuove funzionalità che si possono attivare con la voce, unendo così design e innovazione”.

Come sarà venduta Dandy Plus

I tempi e modi di commercializzazione di Dandy Plus sono stati annunciati nel corso dell’evento: i canali sono prima di tutto quelli dell’ e-commerce dell’azienda attivo fin dal 2017 che propone attualmente 4 tipologie di cucine (tra cui una Urban ed una Minimal in migliaia di varianti pensate per allestimenti in piccoli e medi appartamenti (fino a 4 metri) con un sistema di composizione che permette di arrivare al layout definitivo con la personalizzazione di elettrodomestici e complementi d’arredo.

Nei primi giorni di Novembre si arriverà al portale e-commerce anche con una pagina che parte da Amazon e lancia le versioni base di Dandy Plus.

Cucina, bagno e living saranno ordinabili anche attraverso vasta rete di negozi Scavolini sparsi in tutta italia. che potranno configurare composizioni più complesse con diverse finiture rispetto a quelle base disponibili online. In ogni caso il rivenditore sarà coinvolto nel supporto al cliente finale nel momento del montaggio e della consegna.

Una iniziativa che unisce finalmente arredo di design e smart home: Voice to Design!