Agli sviluppatori la Beta 1 di iOS 13.4.5

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la beta 1 dell’aggiornamento a iOS 13.4.5 e iPadOS 13.4.5. La beta 1 di iOS/iPadOS 13.4.5 arriva ad una settimana dal rilascio della versione definitiva di iOS/iPadOS 13.4, versione con novità relative a Memoji, File (la Condivisione delle cartelle di iCloud Drive dall’app File), Mail, App Store con Apple Arcade, CarPlay, Realtà Aumentata, Tastiera e novità di rilievo per quanto riguarda il supporto Mouse e trackpad per iPad.

Come sempre le nuove release beta dei sistemi operativi possono essere scaricate dall’Apple Developer Center o come aggiornamenti over-the-air direttamente dai dispositivi. Dopo le versioni per sviluppatori, dovrebbero arrivare anche le Public Beta per gli utenti iscritti al relativo programma.

Apple sta lavorando a iOS 13.4.1 beta ma da qui al rilascio di iOS 14 atteso a settembre, non ci saranno ulteriori novità di rilievo per il sistema operativo attuale, perché la multinazionale di Cupertino si sta concentrando sulla risoluzione di bug.

L’anticipazione sui lavori in corso a Cupertino, con la maggior parte dei dipendenti e dei team di sviluppo di Apple Park costretti a lavorare da casa, non arriva come una grande sorpresa perché in realtà Apple ha già rilasciato tutte le nuove funzioni annunciate in precedenza per iOS 13. Per questa ragione è lecito non attendersi una versione iOS 13.5, con un balzo nel progressivo che starebbe a indicare invece la presenza di novità di rilievo.

Questo naturalmente non significa che in Apple i lavori sono fermi, anzi. Già da diverse settimane circolano numerose novità non solo per software e funzioni ma anche di nuovi dispositivi scoperte all’interno di una versione preliminare di iOS 14 trapelata in rete sulla quela Cupertino sta lavorando. Alcune delle principali novità di iOS 14 e iPadOS 14 e di tutti gli altri sistemi operativi Apple saranno annunciate durante la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2020 che quest’anno sarà un evento tutto online e digitale a causa delle restrizioni imposte da coronavirus.

