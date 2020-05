HomePod mini sembra più vicino al lancio

Negli Stati Uniti gli sconti sullo speaker smart di Apple non sono rari, anzi, ma ultimamente la multinazionale di Cupertino ha incrementato sia le offerte che il peso economico delle promozioni: secondo alcuni osservatori Cupertino sembra stia facendo tutto il possibile per azzerare le scorte di magazzino in vista del lancio di una versione mini di HomePod.

Un primo sconto speciale per i dipendenti è già apparso nel mese di aprile di quest’anno, con la possibilità di acquistare fino a un massimo di due unità a metà prezzo, invece del prezzo di listino di 299 dollari. Ricordiamo che al lancio avvenuto nel 2017 HomePod era proposto a 349 dollari successivamente però ha rivisto il prezzo al ribasso portandolo a 299 dollari.

Sempre negli USA spesso è proposto a prezzi fortemente scontati sia su Amazon che presso i principali rivenditori di elettronica del Paese. Ora Mark Gurman segnala che Apple ha rafforzato ulteriormente lo sconto per i dipendenti che possono acquistare fino a una massimo di 10 HomePod a metà prezzo. Il giornalista vanta da sempre ottimi agganci all’interno della multinazionale di Cupertino: nel suo post Gurman non indica un mini HomePod in arrivo, ma l’esistenza del progetto e il piano di Apple di lanciarlo entro la fine di quest’anno è già stata anticipata negli scorsi mesi.

Apple employees can also now buy up to 10 (up from 2) with their discount. These things are clearly on the way out. https://t.co/X0ey2QKbxC https://t.co/8sXDf6ifmr

— Mark Gurman (@markgurman) May 18, 2020