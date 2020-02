Con CarKey l’iPhone sarà la chiave della vostra automobile

Apple ha rilasciato la prima beta di iOS 13.4 agli sviluppatori e, oltre alla consueta serie di fix e soluzioni a bug vari, una novità particolarmente rilevantesono le API per sviluppatori denominate CarKey.

Il sito 9to5Mac riferisce che si tratta di funzionalità che consentono di bloccare, sbloccare e anche avviare un veicolo usando un iPhone o un Apple Watch. Stando a quanto è possibile ricavare dai file di sistema, tale possibilità dovrebbe funzionare in abbinamento a qualsiasi auto che supporta la tecnologia NFC: basterà in pratica avvicinarsi con il proprio iPhone o Apple Watch per sbloccare la propria auto o richiamare altre funzioni.

Attivando una modalità denominata “Express Mode” non sarà neanche necessario l’autenticazione con il Face ID, Touch ID o codice; il meccanismo è simile all’Express Transit Mode (Carta Rapida) che consente di pagare rapidamente i trasporti pubblici con Apple Pay sull’iPhone e sull’Apple Watch, Con questa modalità abilitata, non è necessario effettuare la convalida con Face ID, Touch ID o codice quando si pagano i trasporti pubblici con Apple Pay sull’iPhone e sull’Apple Watch e non è necessario riattivare o sbloccare il dispositivo o aprire un’app. È sufficiente che ‘iPhone o Apple Watch siano accessi e non è necessario che siano connessi a una rete.

Interessante è anche la possibilità prevista da Apple di condividere con altri (es. familiari) la CarKey. Apple a quanto pare sta già collaborando con diversi produttori di auto per integrare la funzione in vari veicoli. Altri dettagli dovrebbero arrivare con il rilascio della versione definitiva di iOS 13.4 (probabilmente a marzo).

Apple, lo ricordiamo, fa parte del Connectivity Consortium (CCC), un consorzio che a giugno del 2019 ha annunciato la pubblicazione di un nuovo standard di riferimento per una chiave digitale” che consente di sfruttare dispositivi come gli smartphone con tecnologia NFC di usare il telefono per sbloccare e bloccare le portiere e avviare l’auto. Esistono già soluzioni di questo tipo ma il mercato è frammentato. Uno standard di riferimento univoco permette di migliorare non solo l’esperienza utente ma anche ai produttori di ottenere migliorie dal punto di vista della sicurezza e dei nuovi progressi tecnologici.