Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS 13.3.1 e iPadOS 13.3.1

Apple ha rilasciato un aggiornamento che porta iOS e iPadOS alla versione 13.3.1 Nelle note d irilascio, Apple spiega che iOS 13.3.1 offre”correzioni di errori e miglioramenti”. In dettaglio:

Risolve un problema in “Limitazioni comunicazione” per cui poteva essere possibile aggiungere un contatto anche senza inserire il codice di “Tempo di utilizzo”.

Aggiunge l’impostazione per controllare l’utilizzo dei servizi di localizzazione da parte del chip U1 a banda ultralarga.

Risolve un problema che poteva causare un ritardo momentaneo prima di modificare una foto con Deep Fusion scattata su iPhone 11 o iPhone 11 Pro.

Risolve un problema per cui, nell’app Mail, le immagini remote potevano venire caricate anche quando l’impostazione “Carica immagini remote” era disabilitata.

Risolve un problema dell’app Mail che poteva causare la visualizzazione di varie finestre di dialogo per annullare l’azione eseguita.

Risolve un problema per cui FaceTime poteva utilizzare la fotocamera ultra-grandangolare posteriore invece di quella con grandangolo.

Risolve un problema che poteva impedire l’invio delle notifiche push tramite rete Wi-Fi.

Risolve un problema di CarPlay per cui, quando venivano effettuate chiamate telefoniche, il suono poteva risultare distorto su determinati veicoli.

Introduce il supporto delle voci di Siri in inglese indiano per HomePod.

Come si scarica l’aggiornamento a iOS 13.3.1

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC con il dispositivo collegato via USB.