Agli sviluppatori le Release Candidate di watchOS 8.4, macOS Monterey 12.2 e iOS 15.3

Apple ha rilasciato agli sviluppatori le “Release Candidate” di watchOS 8.4, macOS Monterey 12.2, iOS 15.3 e iPadOS 15.3, update che dovrebbero essere del tutto simili a quelli che verranno quanto prima rilasciati nelle release definitive.

In watchOS 8.4 è stato risolto un bug che in alcuni casi poteva impedire il corretto caricamento dello smartwatch con caricabatterie di terze parti. In macOS Monterey 12.2, iOS 15.3 e iPadOS 15.3 è stato risolta una vulnerabilità di Safari che poteva permettere di rivelare dettagli sugli account Google.

Non è chiaro quali altre migliorie siano state integrate negli aggiornamenti di sistema, ma Apple potrebbe avere integrato ulteriori fix. Una novità di iOS 15 che Apple non ha a tutt’oggi implementato è Universal Control, la funzionalità che con Mac e iPad dovrebbe permette di usare una sola tastiera e un solo trackpad (o un mouse) per controllare più dispositivi contemporaneamente. Anche la funzione “Digital ID”, la funziona per salvare la patente nel Wallet era stata rinviata e dovrebbe arrivare con uno dei prossimi aggiornamenti di iOS.

Come sempre gli sviluppatori registrati possono scaricare le nuove beta dal Developer Center di Apple; gli sviluppatori con il profilo installato nei loro sistemi possono ottenere gli aggiornamenti in beta di iOS e iPadOS direttamente over-the-air (alla stregua di normali aggiornamenti del sistema operativo)