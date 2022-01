Due nuovi spot per iPhone 13 sulla batteria e la sua durata

Apple ha diffuso due nuovi spot dedicati a iPhone 13 evidenziando peculiarità quali la durata della batteria e il vetro Ceramic Shield. Nel primo spot, intitolato “Doin’ Laps”, un ragazzo colloca un iPhone 13 sulla bici e scorrazza tutto il giorno per il quartiere catturando un lungo filmato, evidenziando la maggiore durata della batteria. “What will you do with even looooooonger battery life? Relax, it’s ‌iPhone‌”, si legge nel claim alla fine dello spot.

Il secondo spot è intitolato “Run Baby Run”; in questo si vede un bimbo giocare con un iPhone 13, correre in giro con il telefono, farlo cadere sul pavimento, sbatterlo su varie superfici e farlo cadere nel lavandino. L’iPhone rimane intatto, e il video termina con il claim “Toddler resistant. Relax, it’s ‌iPhone‌”.

Gli spot che terminano con il claim “Relax, it’s ‌iPhone‌” non sono nuovi, ma già in precedenza Apple ha diffuso video di questo tipo, con tagline simili usate anche per iPhone 12.

Lo scorso anno, nello spot “Cook”, un improvvisato cuoco usava il telefono per leggere una ricetta e durante la preparazione al ritmo del brano “Salsa” di Naïka accadeva di tutto: l’iPhone 12 finiva a terra, èmbrattato con farina, uova e latte, colpito con un macinapepe e alla fine lavato facendo scorrere l’acqua dal rubinetto.