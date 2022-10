AILANG AL-8616, orologio a carica automatica in sconto

Basta smartwatch: saranno pure utili per tutte quelle funzionalità che offrono, ma vanno ricaricati ogni pochi giorni e se si rompono son dolori (per il portafogli). Con AILANG AL-8616 non rinunciate certo all’eleganza e vi potete scordare del tutto la batteria, perché si ricarica “da solo”: al momento è scontato dell’85%.

Si tratta infatti di un orologio con movimento automatico, il che vuol dire che si ricarica semplicemente indossandolo. Praticamente gli bastano i piccoli movimenti del polso per dargli la carica e farlo andare avanti senza pensieri, facendo tesoro anche degli spostamenti che possiamo fare di notte quando ci rigiriamo nel letto o del più semplice dondolio delle braccia quando si cammina.

La cassa è da 42 millimetri ed utilizza una copertura in vetro minerale curvo che lo rende più che resistente ai piccoli urti e ai graffi. E’ impermeabile (3 ATM) ed è trasparente anche sul retro.

E poi non ci sono quadranti: le ore, i minuti e i secondi vengono indicati dalle lancette e intorno alla cassa sono presenti le tacche marca-tempo, ma tutto il resto è occupato dagli ingranaggi a vista, che lo rendono così anche bello da vedere. Gli appassionati possono quindi toglierlo dal polso e rigirarselo tra le mani per vedere da vicino come funziona senza doverlo smontare. Una vera delizia per gli occhi.

Per finire usa un cinturino da 22 millimetri in silicone disponibile in nero, blu, arancione oppure rosso; comodo e confortevole, e non si deforma col tempo. Se lo volete comprare, anziché pagarlo 341,47 euro potete risparmiare un bel po’ approfittando dell’offerta attualmente in corso che lo sconta a soli 51,22 euro.

