iOS 16.1.1 atteso con SOS via satellite e correzioni bug

Apple annuncia la presenza di un bug relativo alla pubblicità e di essere al lavoro per risolverlo tramite un aggiornamento del sistema operativo iOS 16.1 che sarà rilasciato a breve: con ogni probabilità si tratta dell’update iOS 16.1.1 in lavorazione, in fase beta con sviluppatori e tester, che si prevede introdurrà la funzione di segnalazione emergenze SOS via satellite, oltre a introdurre le correzioni per alcuni dei bug emersi fin dal rilascio della prima versione avvenuto il 12 settembre.

Che l’aggiornamento arriverà presto lo dichiara esplicitamente Apple, informando gli sviluppatori che i problemi con il framework dedicato alla pubblicità SKAdNetwork sono emersi a partire dal 3 novembre.

La multinazionale non offre ulteriori dettagli, ma nella pagina di stato precisa che “C’è un problema che interessa SKAdNetwork per gli utenti su iOS 16.1” come segnala MacRumors. Assicurando però che l’aggiornamento software che correggerà il problema sarà rilasciato a beve: “Stiamo lavorando per risolvere rapidamente questo problema con un aggiornamento software”.

Ricordiamo che con iOS 16.1 del 24 ottobre Apple ha introdotto SKAdNetwork 4.0, strumenti che permettono agli inserzionisti di misurare il successo di spot e campagne attribuendoli direttamente al numero di installazioni di app. Anche se il colosso di Cupertino non lo precisa, con ogni probabilità si tratta di iOS 16.1.1, questo perché la versione beta è già in fase di lavorazione e test da tempo. Anche per risolvere il bug Wi-Fi di cui abbiamo già parlato.

Oltre alle correzioni di bug, si prevede che con iOS 16.1.1 Apple possa abilitare il servizio SOS via satellite in USA e Canada, un rilascio già indicato da Apple entro il mese di novembre fin dalla presentazione degli iPhone 14. Naturalmente Apple è già al lavoro anche su iOS 16.2 previsto in arrivo a dicembre: questo aggiornamento dovrebbe ampliare il servizio SOS emergenze anche in altre nazioni.

In questo articolo come funziona la segnalazione emergenze SOS via satellite degli iPhone 14. Invece a questo indirizzo il riassunto di tutte le novità di iOS 16.