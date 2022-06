AirDroid è tutto quello che vi serve per gestire lo smartphone da PC e Mac

AirDroid Personal è una suite completa per il controllo del proprio smartphone Android da PC o Mac, anche da remoto, potendo accedere tramite un’unica interfaccia a tutti i file contenuti nello smartphone, e non solo. Dal controllo remoto al trasferimento dati, dalla ricezione delle notifiche sul desktop al mirroring dello schermo.

Anzitutto, sono due i modi per utilizzare AirDroid. Il primo è tramite l’app da scaricare gratis su PC o Mac, che si trova direttamente a questo indirizzo. La seconda è tramite interfaccia web, che è raggiungibile direttamente a questo link. Quale che sia il metodo scelto, comunque, il funzionamento è sempre immediato e intuitivo.

La prima cosa da fare è creare un account, così da poter effettuare il login. Sarà poi necessario scaricare l’app AirDroid su smartphone Android, da scaricare gratis su Google Play Store, direttamente a questo indirizzo. Dopo aver effettuato l’accesso con lo stesso account su app mobile e desktop il gioco è fatto.

Trasferimento File

Aprendo l’app su desktop si avrà subito una schermata che permette di trascinare file da PC/Mac, così da inviarli immediatamente sul dispositivo mobile. LA funzione è davvero pratica, perché sarà sufficiente un drag and drop per scambiar file da smartphone a desktop, e viceversa. In questo caso, AirDroid fungerà da “Esplora Risorse” in grado di mettere in comunicazione dispositivo mobile e desktop senza necessità di collegare cavi, e senza installare driver.

Non solo in questo modo sarà possibile portare foto da PC/Mac a smartphone e viceversa, ma anche condividere e scaricare documenti e altre tipologie di file. Ad esempio, potrete importare su PC un PDF che avete su smartphone, e viceversa. In generale, questa funzione di condivisione file e documenti funziona con tutte le tipologie di estensioni.

Controllo Remoto

Altra importante funzionalità di AirDroid è il controllo remoto del dispositivo. In questo caso sarà necessario installare l’app AirMirror su dispositivo mobile. In questo modo, sempre tramite l’applicativo AirDroid installato su PC e su Mac, si potrà controllare il proprio smartphone, che magari si trova a casa o in ufficio. Si tratta di una funzionalità particolarmente interessante, anche per coloro che dispongono di diversi smartphone, ad esempio per lavoro, così che potranno accedervi in qualsiasi momento.

Screen Mirroring

Ancora, un’altra utile funzionalità di AirDroid, è quella di poter effettuare il mirroring del proprio smartphone sullo schermo del PC o Mac. Il tutto in modalità wireless. Questo permetterà di riprodurre sul più grande schermo del proprio desktop i contenuti che solitamente sono visibili solo sul display dello smartphone. Dai giochi alle pagine web, a qualsiasi altra tipologia di app. Si tratta di una funzione particolarmente utile per le presentazioni ad esempio, e in generale per incrementare la produttività.

Monitoraggio remoto

Tra le altre pratiche funzioni di AirDroid vi è, poi, quella che permette di di visualizzare la camera del dispositivo sul desktop. Immaginate in questo caso di voler sorvegliare una stanza, o il proprio animale domestico o, ancora, il proprio bambino. In questo modo sarà possibile trasformare lo smartphone in un baby monitor, o in una camera di sicurezza. Il tutto senza distogliere lo sguardo dal proprio PC o Mac, così da incrementare la propria produttività.

Notifiche ed SMS

Un’altra interessantissima funzione di AirDroid è quella che riguarda le notifiche. Dopo il collegamento, infatti, sarà possibile leggere sullo schermo del PC tutte le notifiche in ingresso sul proprio smartphone. Da WhatsApp a Telegram e, più in generale, qualsiasi notifica in entrata su smartphone sarà immediatamente visibile sul desktop tramite apposito pop up che apparirà nell’angolo in alto a destra.

Anche in questo caso si tratta di una funzione particolarmente utile per chi non vuole distogliere il proprio sguardo dal flusso di lavoro su PC, senza rinunciare però alla lettura delle notifiche in arrivo su smartphone. Peraltro, cliccando sul pop up del messaggio, sarà anche possibile rispondere senza necessità di doverlo fare da smartphone.

Per quanto concerne gli SMS, non solo AirDroid fornisce il servizio di notifica, ma permette di avere a disposizione l’intera app Messaggi del proprio smartphone su schermo, così da poter anche avviare una nuova conversazione senza dover attivare lo smartphone.

Nel complesso AirDroid è una suite particolarmente utile per chi lavora molto al PC, ma non può fare a meno di avere sempre sotto controllo il proprio smartphone. Il sistema di notifiche, insieme alla possibilità di trasferimento file, rendono la propria postazione di lavoro ancor più efficiente, proprio perché mette a disposizione in un solo schermo anche quello che avviene su smartphone. Non solo: se si considerano le funzioni di controllo remoto, mirroring e controllo della camera, AirDroid diventa anche uno strumento per il controllo remoto, fungendo all’occorrenza anche da baby monitor.

Prezzi

AirDroid è disponibile sia in versione Free, che Premium. Già con la prima sono davvero tante le funzionalità che potrete utilizzare. Anzitutto, potrete scambiare fino a 200 MB di file, potendo effettuare l’upload e il download di un solo file per volta, con dimensione massima di 30 MB. Già questo piano base gradito offrire comunque la funzione di Remote Control, Screen Mirroring, la funzione AirIME (ossia Remote Keyboard), oltre a consentire le notifiche a schermo, e di replicare da PC.

Il piano premium, invece, ha un costo di 3,99 dollari al mese, o 3,23 dollari per i piani di quattro mesi. Se vi abbonate per un anno pagherete solo 29,99 dollari.

Il piano premium, oltre alle funzioni presenti in quello base, include la possibilità di collegare più di due dispositivi Android alla volta, di accedere alla funzione Remote Camera con l’audio, di silenziare le notifiche, di scambiare intere cartelle di file, per un ammontare illimitato di GB. Inoltre, il piano premium offre anche la funzione Find Phone per ritrovare il terminale eventualmente smarrito.

Per saperne di più su AirDroid la pagina ufficiale del produttore è direttamente questa. Potete scaricare il client per PC e Mac direttamente da qui.