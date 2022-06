Nomad, la cover per il telecomando Siri ospita AirTag

Non solo protettiva, ma anche utile: la nuova custodia per il telecomando Siri di Apple TV realizzata da Nomad è diversa dalle altre in commercio perché, oltre a prevenire i graffi ed eventuali ammaccature a seguito di una caduta, ne facilita anche il rintracciamento tramite AirTag. Ci riesce sfruttando le tecnologie di Apple, che con il suo AirTag ha trovato il modo per localizzare qualsiasi oggetto personale, grazie a una piattaforma che sfrutta il Bluetooth e il GPS dei dispositivi nelle vicinanze per memorizzare la posizione.

Questa custodia è realizzata in pelle come tutti gli altri prodotti di questa azienda, che da anni produce accessori per i dispositivi Apple (qualcuno lo abbiamo provato anche noi), e rispetto ad altre di questo tipo include un alloggiamento sul retro dove è possibile agganciare saldamente il trova-tutto di Apple, nascondendolo poi dalla vista nel momento in cui riveste il telecomando.

In questo modo si ottiene una soluzione pulita ed elegante per proteggere il dispositivo, ma allo stesso tempo si può sfruttare la rete di Apple per localizzarlo in caso di furto, ma soprattutto si può usare la funzione di Posizione precisa per rintracciarne la posizione quando lo si perde di vista all’interno della stanza (ad esempio se finisce sotto il divano o tra i cuscini).

Gli AirTag infatti usano il chip U1 – che è alla base della tecnologia UWB (Ultra Wideband) – insieme ad altri componenti come ARKit, accelerometro e giroscopio per fornire un rintracciamento spaziale di alta precisione (il margine di errore è solo 30 centimetri). In pratica tutti i dispositivi associati allo stesso account (come iPhone e iPad) sono in grado di capire la direzione verso cui si devono rivolgere per avvicinarsi al tag, in questo caso contenuto nel telecomando.

Almeno fino a quando Apple non integrerà la sua tecnologia nel telecomando Siri Remote, questa di Nomad rimane quindi una valida soluzione, sebbene non proprio economica: al prezzo di AirTag (35 euro) bisogna infatti aggiungere 40 dollari per acquistare questa custodia sul sito di Nomad.