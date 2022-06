Apple apre live stream WWDC22 e registrazioni Digital Lounge

Nelle scorse ore Apple ha annunciato i finalisti dei premi Apple Design Award per le app che più si sono distinte nel corso dell’anno: ormai manca poco all’inizio della conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC22 che prende il via con la presentazione di lunedì 6 giugno, Apple si prepara lanciando il live stream su YouTube e anche aprendo le registrazioni degli sviluppatori per le Digital Lounge.

Ora che il live stream WWDC22 è attivo su YouTube, gli utenti possono registrarsi all’evento per ottenere un promemoria per seguire il keynote di presentazione Apple. Si svolgerà dalle ore 10 del mattino a Cupertino di lunedì 6 giugno, le ore 19 di sera in Italia. Come avviene da sempre macitynet seguirà l’evento con la trascrizione in diretta in italiano di tutte le novità che saranno presentate dalla multinazionale di Cupertino.

Oltre alla trasmissione in diretta live streaming su YouTube, il keynote di apertura lavori Apple WWDC22 potrà essere seguito dal sito web Apple e anche tramite l’app Apple Events su Apple TV. Come accennato, sempre nelle scorse ore, Apple ha aperto le registrazioni per gli sviluppatori che desiderano partecipare alle Digital Lounge dove possono incontrare ingegneri e designer Apple per guida e consigli.

Durante la WWDC22, a partire da martedì 7 giugno, all’interno delle Digital Lounge gli sviluppatori hanno l’opportunità di affrontare discussioni tecniche, sia con esperti Apple, che con altri sviluppatori, per ottenere risposte alle proprie domande oppure anche semplicemente per chiacchierare con gli altri programmatori della comunità Apple. Possono partecipare i membri registrati di Apple Developer Program e anche i vincitori della Swift Student Challenge di quest’anno.

Per iOS e iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16, macOS 13 e tutte le novità che Apple potrebbe presentare durante la WWDC 2022, incluso anche un Mac (forse), rimandiamo a questo articolo di macitynet.