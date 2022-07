AirPods Max forse avranno una nuova Smart Case

Apple ha ottenuto un brevetto che potrebbe suggerire una nuova progettazione per la controversa Smart Case fornita con AirPods Max: ecco come potrebbe essere la prossima custodia per le cuffie over ear del colosso di Cupertino.

A portare alla luce il brevetto è Patently Apple, che ricorda come l’attuale case di AirPods Max abbia suscitato malcontenti da parte della comunità, oltre che per il suo strano aspetto, anche per la scarsa protezione generale rispetto alle tradizionali custodie rigide fornite con altre cuffie premium. Non per niente, nella nostra recensione delle cuffie abbiamo definito “sconcertante” la Smart Case.

La custodia ha generato anche una valanga di meme, paragonata a molte oggetti, dalle borse alla lingerie e persino alle parti del corpo umano. Evidentemente, questi feedback hanno portato Apple a riconsiderare il suo design nei modelli futuri e un brevetto appena approvato potrebbe offrire un’idea di come potrebbe essere.

Archiviato da Apple nel giugno 2017 e approvato oggi dall’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti, il brevetto riassume varie implementazioni di “Recinzioni con chiusure magnetiche flessibili e fermagli”, ma le immagini “semplicemente illustrative” che accompagnano lasciano al lettore pochi dubbi sul caso d’uso specifico che Apple ha in mente.

Nel suo esempio per una custodia per cuffie, il brevetto descrive un alloggiamento in due parti a copertura completa che si apre e si chiude tramite un paio di “strisce di accoppiamento” magnetiche che corrono lungo la cucitura e una chiusura magnetica nella parte superiore. Nel frattempo all’interno, un separatore divide un paio di padiglioni auricolari per cuffie, mentre una fascia può essere vista inarcarsi sopra il separatore.

Le immagini offrono una vista superiore e laterale della custodia delle cuffie, insieme a una vista prospettica, che richiamano un design molto più tradizionale rispetto all’attuale ripiegato in un unico pezzo. Come per tutti i brevetti, non si ha certezza che il progetto vedrà la luce del sole, ma l’ipotesi che Apple possa pianificare una nuova versione di AirPods Max con nuova custodia Smart Case non è certamente inverosimile.

È possibile che una versione futura degli AirPods Max (qui la recensione di macitynet) includa le funzionalità che sono state lasciate fuori dalla prima versione, come alcune relative alla salute, ma tutto ciò che sappiamo finora è che ulteriori opzioni di colore sono in lavorazione per un lancio futuro.