AirPods, Powerbeats Pro e Galaxy Buds: quali resistono di più all’acqua?

C’è chi li ha bagnati, inzuppati e, perfino, passati in lavatrice. Ecco chi ne è uscito vincitore, e quali sono gli auricolari true wireless più resistenti all’acqua tra AirPods, Powerbeats Pro e Galaxy Buds.

La maggior parte degli auricolari wireless non sono progettati per il nuoto, ma sapere che resistono a spruzzi e sudore è certamente importante, anche perché si tratta di accessori che potrebbero comunque venire a contatto con l’acqua, o comunque con liquidi. La redazione di CNET ha voluto mettere alla prova AirPods, PowerbeatsPro e Galaxy Buds. Sulla carta, AirPods non sono dotati di alcuna certificazione ai liquidi, mentre PowerBeats Pro si fregiano della IPX4 e, Galaxy Buds di IPX2.

Piuttosto che accontentarsi dei dati sulla carta, la redazione ha deciso di “torturare” gli auricolari, sottoponendoli a test stress con i vari liquidi.

La prima sfida, a dire il vero non troppo stressante, è stata quella del sudore. Il test è stato condotto spruzzando dell’acqua sugli auricolari, facendo sì che solo l’esterno delle periferiche venisse a contatto con gli spruzzi d’acqua. Subito dopo averli asciugati la qualità audio e i microfoni sono risultati completamente funzionanti.

Il secondo test ha visto gli auricolari cadere nel lavandino; può capitare, quando si lavano i piatti mentre si ascolta musica. Il test ha portato gli auricolari ad essere inzuppati, immersi in una ciotola d’acqua. Dopo aver ripescato ogni coppia di auricolari, ed averli asciugati a dovere, tutti e tre gli auricolari funzionavano ancora alla perfezione.

Alla fine è anche arrivato il test della lavatrice. In questo caso, tutti e tre gli auricolari hanno attraversato un ciclo di lavanderia di 30 minuti. Dopo questo test, solo PowerBeats Pro forniva una qualità audio buona, anche se il microfono risultava essere compromesso.

Una volta che i trenta minuti erano saliti e la rotazione si era calmata, li abbiamo tolti e asciugati. A questo punto, erano stati tutti compromessi dopo aver attraversato più incontri con l’acqua. Ma sono comunque riusciti a sorprenderci. AirPods e Galaxy Buds, invece, mostravano una qualità sonora compromessa, mentre il microfono degli auricolari Samsung sembrava perfettamente funzionante, e quello delle AirPods un po’ attutito.

A distanza di 48 ore di questi test, invece, i PowerBeats Pro sono tornati a funzionare a dovere in tutto e per tutto, mentre Galaxy Buds proponeva una qualità sonora un po’ compromessa. AirPods, invece, sembrava proporre una qualità sonora non troppo chiara, e un microfono con qualche difficoltà di ricezione.

A questa pagina tutti i risultati approfonditi sui test di impermeabilità condotti.