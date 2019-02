Samsung Buds, stanno per arrivare le concorrenti delle AirPods

Samsung sta per lanciare Samsung Buds, le concorrenti delle AirPods. A dircelo è la stessa Samsung con la sua app ufficiale dedicata agli indossabili che rivela, per errore oppure no, i nuovi dispositivi in arrivo da parte della società. Si tratta, oltre che di uno smartwatch e di una smartband, di un nuovo paio di auricolari true wireless.

L’applicazione mostra, peraltro, le immagini di questi nuovi dispositivi, fornendo così un quadro visivo completo. Si tratta di indossabili che erano già trapelati nei giorni scorsi, ma di cui non vi era ancora l’ufficialità. Samsung non li ha annunciati direttamente, ma l’inclusione nell’app ufficiale li rende praticamente “cosa fatta”.

Il prodotto più interessante, anche se no del tutto inatteso, sono proprio gli auricolari. Denominati Buds, all’apparenza sono accessori simili a diversi altri oggi in commercio che sono nati proprio per fare concorrenza alle AirPods. Il futuro accessorio Samsung sembra però che abbia una certa carica innovativa; ad esempio tra le funzioni previste ci sarebbe la possibilità di ricarica wireless attraverso il nuovo Samsung Galaxy S10 usando la scatola in cui sono contenute.

Delle Samsung Buds si è parlato in diverse occasioni nei giorni scorsi anche perché oltre che a qualche dettaglio tecnico, i rumors hanno svelato che potrebbero essere incluse gratuitamente con il nuovo smartphone, come si è appreso da alcuni documenti del marketing in Russia. Non è però chiaro se le Buds saranno gratis ovunque o solo per specifici mercati. Arriveranno sul mercato mentre Apple non sembra ancora essersi decisa a presentare le sue AirPods 2, ma solo una custodia per la ricarica wireless.

E’ SamCentral ad aver notato per primo gli aggiornamenti, anche se la stessa redazione non comprende se si sia trattato di un errore da parte di Samsung, o di un’anticipazione. . Ad ogni modo, come visibile nello screenshot pubblicato, è presente un Galaxy Watch Active da 40 mm, con un quadrante molto minimale e la Galaxy Fit e Fit, una smartband simile, ma non troppo ai precedenti Galaxy Gear Fit.

Ricordiamo che il prossimo 20 febbraio Samsung terrà il suo evento unpacked dove saranno svelati i Galaxy S10: quasi certamente, nel corso dello stesso evento, ci sarà spazio anche per i nuovi indossabili.