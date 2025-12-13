Airtag 2, ecco le quattro novità svelate dal codice di iOS 26

Gli Airtag sono un prodotto molto popolare (anche grazie agli sconti Amazon: –40% per la confezione da 4…) ma molti sono in attesa della seconda versione che Doveva arrivare questo autunno ma non si è vista. Ma Apple ci sta ancora lavorando e potrebbero arrivare presto. Degli Airtag 2, al centro di qualche anno di indiscrezioni intermittenti si torna a parlare grazie alla scoperta nel codice di iOS 26 di riferimenti espliciti alla nuova generazione del localizzatore Apple.

Novità graduali ma mirate

Le funzioni attribuite ad AirTag 2 non stravolgono l’esperienza attuale. Si parla innanzitutto di un processo di abbinamento migliorato, senza dettagli precisi ma con l’idea di rendere più curata la fase iniziale di configurazione, dalla scelta del nome alla personalizzazione visiva.

Un’altra aggiunta, riguarda il livello di batteria dettagliato. Ricordiamo che in passato gli Airtag avevano un indicatore di autonomia residua, ma è stato eliminato perchè giudicato poco preciso. Apple potrebbe avere trovato modo di reintrodurlo, eliminando l’avviso generico di oggi.

Il cuore dell’evoluzione sembra però legato al tracciamento. Macworld individua riferimenti a una funzione definita “Improved Moving”, che dovrebbe consentire di localizzare con maggiore precisione un AirTag mentre è in movimento. È uno dei punti deboli dell’attuale Precision Finding, che funziona bene con oggetti fermi ma perde efficacia quando il tag si sposta.

A questo si aggiungerebbe un miglioramento del tracciamento in ambienti affollati, scenario sempre più comune e complesso per i sistemi basati su reti di dispositivi. Entrambe le funzioni sembrano collegate all’adozione di un nuovo chip Ultra Wideband, che dovrebbe ampliare il raggio d’azione e rendere possibili queste modalità più avanzate.

Dal punto di vista estetico, non emergono segnali di un cambiamento. AirTag 2 dovrebbe mantenere lo stesso design del modello attuale e continuare a utilizzare una batteria sostituibile. L’unico possibile intervento hardware potrebbe riguardare lo speaker, che si pensa possa essere reso più difficile da rimuovere, in linea con gli sforzi di Apple sul fronte della prevenzione degli abusi e dello stalking.

Quando arriverà AirTag 2

Il nome interno “2025AirTag” suggerisce che Apple avesse inizialmente pianificato il lancio per quest’anno. Tuttavia questo non è avvenuto. Oggi l’ipotesi più realistica è uno slittamento all’inizio del 2026. Potrebbe debuttare in qualche evento dove saranno presentati prodotti di maggior peso (ad esempio il nuovo hub per la casa) o semplicemente essere annunciati con un comunicato.