Il gioco Dead Cells è gratis per iOS, correte a scaricarlo

E’ il momento di dare uno sguardo allo store per iPhone e iPad alternativo di Epic Store. Se possedete un iPhone o un iPad e vivete nell’Unione Europea, è il momento di andare a scaricare Dead Cells dallo store di Epic.

Da quando ha lanciato il suo marketplace mobile lo scorso anno, sfruttando le nuove normative UE, Epic ha iniziato a viziare gli utenti con una rotazione settimanale di giochi gratuiti. Non abbiamo mai segnalato queste iniziativa, ma questa settimana l’offerta è così ghiotta che faremmo un torto a tutti i nostri lettori interessati al gaming.

Dead Cells gratis

Il regalo attuale è Dead Cells, l’acclamatissimo titolo di Motion Twin che ha fatto scuola nel genere indie. Si tratta di un ibrido tra action-platformer e roguelite dove il giocatore si ritroverà a esplorare un castello in continua mutazione, dove la generazione procedurale assicura che nemici, bottini e conformazione dei livelli cambino a ogni singola “run”.

Il gioco è diventato un cult grazie a un sistema di combattimento incredibilmente reattivo e soddisfacente, unito a meccaniche di progressione permanente che rendono ogni morte un’occasione per imparare e potenziarsi. A condire il tutto ci pensano una pixel-art stilosa, una colonna sonora memorabile e una valanga di contenuti aggiunti con anni di aggiornamenti post-lancio.

Epic ha fatto sapere di aver già regalato centinaia di milioni di copie attraverso il suo store, e se non avete ancora approfittato di queste offerte, Dead Cells è il pretesto perfetto per iniziare.

Come ottenerlo gratis

Avete tempo fino al 18 dicembre per riscattare la vostra copia gratuita. Vi basterà avere (o creare) un account Epic e cliccare direttamente a questo indirizzo. Ovviamente solo per gli utenti dell’Unione Europea, l’unico territorio dove Apple è stata costretta ad aprire il suo ecosistema a store di terze parti.