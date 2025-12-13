Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Giochi e Console » Il gioco Dead Cells è gratis per iOS, correte a scaricarlo
Giochi e Console

Il gioco Dead Cells è gratis per iOS, correte a scaricarlo

Di Emiliano Contarino
Dead Cells è gratis per iOS, correte a scaricarlo - macitynet.it

E’ il momento di dare uno sguardo allo store per iPhone e iPad alternativo di Epic Store. Se possedete un iPhone o un iPad e vivete nell’Unione Europea, è il momento di andare a scaricare Dead Cells dallo store di Epic.

Da quando ha lanciato il suo marketplace mobile lo scorso anno, sfruttando le nuove normative UE, Epic ha iniziato a viziare gli utenti con una rotazione settimanale di giochi gratuiti. Non abbiamo mai segnalato queste iniziativa, ma questa settimana l’offerta è così ghiotta che faremmo un torto a tutti i nostri lettori interessati al gaming.

Dead Cells gratis

Il regalo attuale è Dead Cells, l’acclamatissimo titolo di Motion Twin che ha fatto scuola nel genere indie. Si tratta di un ibrido tra action-platformer e roguelite dove il giocatore si ritroverà a esplorare un castello in continua mutazione, dove la generazione procedurale assicura che nemici, bottini e conformazione dei livelli cambino a ogni singola “run”.

Dead Cells è gratis per iOS, correte a scaricarlo - macitynet.it

Il gioco è diventato un cult grazie a un sistema di combattimento incredibilmente reattivo e soddisfacente, unito a meccaniche di progressione permanente che rendono ogni morte un’occasione per imparare e potenziarsi. A condire il tutto ci pensano una pixel-art stilosa, una colonna sonora memorabile e una valanga di contenuti aggiunti con anni di aggiornamenti post-lancio.

Dead Cells è gratis per iOS, correte a scaricarlo - macitynet.it

Epic ha fatto sapere di aver già regalato centinaia di milioni di copie attraverso il suo store, e se non avete ancora approfittato di queste offerte, Dead Cells è il pretesto perfetto per iniziare.

Come ottenerlo gratis

Avete tempo fino al 18 dicembre per riscattare la vostra copia gratuita. Vi basterà avere (o creare) un account Epic e cliccare direttamente a questo indirizzo. Ovviamente solo per gli utenti dell’Unione Europea, l’unico territorio dove Apple è stata costretta ad aprire il suo ecosistema a store di terze parti.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli per i tuoi regali

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Le dieci novità di iOS 26.2 più utili ed interessanti

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.