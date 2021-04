Apple farà un annuncio su Apple Car entro 6 mesi

Anche se il progetto (quasi) segreto Project Titan è tale da anni e nessuno sa nulla di ufficiale su Apple Car, la multinazionale di Cupertino probabilmente farà un annuncio a breve, nel giro di 3 mesi o al massimo 6 mesi.

Questa volta a dirlo non è uno dei leaker più o meno affidabili che ruotano intorno all’universo della Mela morsicata, ma Dan Ives, analista e attento osservatore di Wedbush Securities.

In realtà l’anticipazione di Ives non parte da fughe di notizie o dalle informazioni captate tra i fornitori di Cupertino. Secondo l’analista, anche se il rilascio di una vettura elettrica a guida autonoma di Apple è ancora distante diversi anni, le ipotesi al momento più gettonate indicano l’arrivo nel 2023 o nel 2024, a suo parere Apple svelerà il mistero o più probabilmente rilascerà alcune informazioni per fare luce e gettare le basi per Apple Car, progetto per anni indicato internamente con il nome di Project Titan.

Per quanto riguarda le tempistiche dell’annuncio atteso su Apple Car, Ives dichiara che Cupertino deve trovare fornitori e società partner, come dimostrano le numerose indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi al riguardo. Di volta in volta è stata indicata una collaborazione di Apple con Hyundai Kia poi sfumata, negli anni è stato indicato più volte il nome di BMW e anche di Magna.

Proprio quest’ultima società, con il rafforzamento raggiunto con la partnership LG Magna, ora sembra il candidato ideale. Secondo Il Korea Times l’annuncio di Apple e LG Magna per Apple Car è ormai vicino, una indicazione che sembra corrispondere con la previsione dell’analista. Secondo Ives Apple svelerà il mistero di Project Titan alias Apple Car indicativamente entro questa estate.

Su Macitynet trovate tutte le notizie dedicate a Project Titan e Apple Car a partire da questa pagina.