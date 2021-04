AKVIS ArtSuite 19 per Mac e PC, opere d’arte contemporanee con l’effetto Glitch

AKVIS ArtSuite è una raccolta di effetti visivi e cornici per fotografie. Il programma semplifica la decorazione di un album, la creazione di un biglietto di auguri personalizzato, la preparazione di immagini accattivanti per i social media, ecc. Il software offre una varietà di modi per manipolare le foto e creare immagini singolari.

La versione 19 di ArtSuite (qui i dettagli) presenta il nuovo effetto Glitch art che consente di creare immagini in uno stile unico aggiungendo artefatti digitali come rumore, distorsioni e giochi di colore. Questa tecnica è una delle tendenze più popolari nella fotografia e videografia e consente di ottenere effetti visivi di grande impatto, trasformando le foto in qualcosa di diverso ma pur sempre creativo.

La recente versione di ArtSuite include una serie di preset pronti all’uso che consentono di provare una varietà di interpretazioni del moderno effetto glitch.

L’aggiornamento offre un nuovo aspetto del programma. L’interfaccia utente è stata ridisegnata secondo le moderne tendenze. Gli elementi dell’interfaccia sono posizionati in modo più comodo e funzionale. Il campo Preset è stato spostato più in alto nel pannello per un accesso più agevole e si trova ora appena sotto l’elenco degli effetti. La categoria Preferiti è stata aggiunta ai Preset. La nuova versione estende l’elenco dei formati RAW supportati e include correzioni di bug e miglioramenti della stabilità.

AKVIS ArtSuite è utilizzabile su Windows 7, 8, 8.1, 10 (32/64-bit) e su Mac OS X 10.10-10.11 e macOS 10.12-11 (64-bit); è disponibile come programma standalone e/o come plugin per AliveColors di AKVIS, Adobe Photoshop, Corel PaintShop Pro, Affinity Photo ed altri editor di grafica. L’applicazione è multilingua (italiano compreso).

Il software è disponibile nelle versioni Home, Home Deluxe e Business, con diversi livelli di funzionalità. La versione Home parte da 35,00. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione dimostrativa.