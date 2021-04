Evento Speciale Apple il 20 aprile, lo dice Siri

Tutti stanno aspettando un invito per un evento Apple dal mese di marzo e ora l’anticipazione arriva da Siri: secondo l’assistente vocale il prossimo keynote Apple si svolgerà martedì 20 aprile.

Alla domanda «Quando sarà il prossimo evento Apple» nella maggior parte dei casi l’assistente vocale rimanda al sito internet della società per avere ulteriori dettagli, ma nella pagina web dedicata a novità e comunicati stampa di Apple per ora non si vede nulla.

Nei test effettuati dalla redazione di macity con Siri in Italiano, l’assistente vocale rimanda sempre alla pagina web, invece molti utenti anglosassoni che pongono la domanda a Siri in Inglese, in alcuni casi ricevono l’anticipazione del prossimo evento Apple per martedì 20 aprile.

Se si tratta di una vera anticipazione da parte di Siri è lecito attendere una comunicazione ufficiale da parte di Cupertino nelle prossime ore. In questo articolo riportiamo da MacRumors una schermata con la risposta di Siri in inglese che svela il primo keynote Apple del 2021.

Tenendo presente le limitazioni dovute alla pandemia, si tratterà senza dubbio di uno keynote registrato che verrà trasmesso in streaming via internet e YouTube. Questo anche perché la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC21 che si svolgerà a giugno e già annunciata, sarà un evento completamente online e in digitale.

Per quanto riguarda le novità attese che potrebbero essere presentate al prossimo evento Apple del 20 aprile, il primo keynote Apple di quest’anno, ci sono nuovi iPad Pro con il nuovo processore Apple A14X e il modello top con schermo mini LED, un aggiornamento hardware per iPad mini che forse porterà anche uno schermo più grande, e presumibilmente i dispositivi trova tutto Apple AirTag di cui sappiamo ormai quasi tutto, attesi fin dallo scorso anno.

Per un elenco e tutti i dettagli delle novità attese da Cupertino rimandiamo a questo articolo.