Google Shopping chiude, ma il servizio resta attivo su web

Google sta aggiungendo un’altra voce al suo cimitero delle app e questa volta sembra il turno di Google Shopping. Si pensava ad uno stop dell’applicativo già da qualche giorno, quando il team di sviluppatori XDA aveva individuato la parola “tramonto” nel codice sorgente dell’app. Adesso è ufficiale.

L’app Shopping chiuderà a breve. Lo ha confermato in via ufficiale Google a Google 9to5. Per la precisione, l’app su iOS e Android cesserà di funzionare entro la fine di giugno. Tuttavia, Google indirizzerà gli utenti al sito Web relativo allo shopping, che funziona anche in Italia. Così ha dichiarato un portavoce della società:

Nelle prossime settimane, non supporteremo più l’app Shopping. Tutte le funzionalità offerte dall’app agli utenti sono disponibili nella scheda Shopping

Gran parte della funzionalità di acquisto sono ampiamente disponibili sul Web, con una scheda disponibile nei risultati di ricerca e di acquisto che vengono visualizzati ogni volta che si cerca un prodotto su Google. L’utente può anche trovare articoli accedendo direttamente alla pagina shopping.google.com . L’azienda sta persino testando le possibilità di acquisto in altri formati, come la possibilità di acquistare direttamente dai video di YouTube:

Continueremo a creare funzionalità all’interno della scheda Shopping, inclusa l’app Google

L’app dovrebbe essere disponibile, dunque, per un altro paio di mesi, anche se non in Italia, ma alcuni utenti hanno già segnalato malfunzionamenti con un avviso a schermo con il messaggio “qualcosa è andato storto”. Al momento, per la maggior parte continua a funzionare normalmente, ma in ogni caso, potrebbe essere meglio iniziare ad abituarsi alla versione web dell’app, creando un’apposita scorciatoia sulla home page.

