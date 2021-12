I LED Govee rendono la vostra auto Fast and Furious

Govee è una azienda specializzata nelle luci a LED di qualsiasi fattura per qualunque tipo installazione. Dopo avervi presentato le soluzioni per la casa, ecco adesso quelle per illuminare la vostra auto, sia dentro che fuori.

Se amate la saga do Fast and Furious, o per i videogiocatori quella di Need for Speed, ecco il kit di luci per auto che potrebbero fare al caso vostro. Si tratta di strisce LED, che solitamente vengono proposte per le postazioni in casa dei videogiocatori, ma adattate all’automobile.

Luci LED interne per auto Govee

Le prime luci in offerta Black Friday sono quelle per l’interno dell’automobile. Si tratta di strisce RGBIC LED in grado di produttore produrre un’illuminazione brillante e con colori vibranti e ricchi. Godono di un design impermeabile e una luminosità regolabile, e si accendono e spengono tramite Govee Home App o Control Box. Godono anche di supporto alla sincronizzazione musicale, che differisce a seconda del modello scelto.

In confezione 4 strisce da 30cm, con diverse configurazioni: 8 scene e 2 musicali, oppure 30 scene e 4 musicali. Per il periodo natalizio avete uno sconto del 30% su acquisto singolo o superiore per acquisti multipli.

Luci LED esterne per auto Govee

Il secondo prodotto in offerta, invece, riguarda le luci a LED da mettere esternamene, proprio sotto il telaio, così da proiettare in terra giochi di colore. Anche in questo caso si controllano tramite applicazione bluetooth o tramite telecomando Wireless. Quattro strisce di LED in ciascuna confezione, due da 90 centimetri e due da 120.

Anche in questo caso si acquistano in sconto per il Black Friday con uno sconto di 10 euro, passando da 49,99 euro a 39,99 euro.

L’acquisto sul sito ufficiale è veloce e sicuro. Le spedizioni avvengono entro 1 giorno lavorativo, con consegne entro 4-7 giorni lavorativi. In più è possibile pagare con PayPal ed è possibile beneficiare della restituzione entro 30 giorni.

Per selezionare i LED per Auto entrate nella sezione Prodotti e poi “Luci dell’Auto”.

Anche per questo versione come anche per i prodotti per casa nel periodo natalizio avete uno sconto del 30% su acquisto singolo o superiore per acquisti multipli.