Al Museo della Scienza e della tecnica apre il Cybersecurity Center di Cisco

Un centro di co-innovazione dedicato alla sicurezza informatica e alla privacy di Cisco è stato aperto all’interno del Museo Nazionale della Scienza e della tecnologia di Milano.

Il centro fa parte della rete mondiale dei centri di co-innovazione che Cisco ha aperto in tutto il mondo ed è il primo in Europa ad essere dedicato alla sicurezza informatica e alla privacy.

All’interno del centro di co-innovazione di Cisco saranno sviluppate attività di diverso tipo sui temi delle reti e della cybersecurity, rivolte ad appassionati di tecnologie digitali, professionisti, famiglie, scuole e studenti universitari.

In collaborazione con Cisco, il museo promuoverà un programma di attività educative, laboratori e workshop tematici che si svolgeranno nei weekend, ed eventi speciali come Open Night-Notte Europea dei ricercatori, il Festival Focus Live, la Milano Digital Week, STEM in the City e altri appuntamenti.

Il Museo riceverà da Cisco attrezzature tecnologiche a supporto delle sue iniziative e ospiterà gli appuntamenti “A scuola di Internet” di Cisco, durante i quali i dipendenti Cisco, volontariamente, organizzano incontri rivolti a bambini e ragazzi dedicati all’uso sicuro e consapevole del web.

Saranno anche offerti momenti di formazione dedicati ai giovani e agli adulti che desiderano riqualificarsi acquisendo nuove competenze: il Museo Nazionale della Scienza e della tecnologia di Milano, con l’apertura del centro di co-innovazione dedicato alla sicurezza informatica e alla privacy di Cisco, è infatti diventato una delle Cisco Networking Academy.

L’apertura di questo centro dedicato alla cybersecurity all’interno del Museo milanese è l’occasione per gestire e promuovere programmi sull’innovazione tecnologica e sulla cultura digitale.

Un piano le cui finalità sono perfettamente in linea con quelle del museo e della sua Fondazione: promuovere e diffondere la cultura scientifica e tecnologica contemporanea, coinvolgendo pubblici diversi e creando nuove modalità di dialogo tra cittadini e comunità scientifica.

