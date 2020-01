Rio Arc, ecco il calorifero a convezione compatibile con Alexa, Google e HomeKit

Rio Arc è tra i primi caloriferi a convezione compatibili con i principali sistemi domotici e i più diffusi assistenti digitali. E’ compatibile con Alexa, Assistente Google e l’intera piattaforma HomeKit di Apple.

Da design elegante e super sottile, Rio Arc propone una finitura in vetro curvo, che conferisce al prodotto un look particolarmente attuale, da adattare in un contesto moderno, sia a casa, che in ufficio. Si tratta di un calorifero adatto anche, e soprattutto, a case isolate, dove è richiesto un apporto termico per quanto possibile istantaneo: è diffusissimo in Gran Bretagna dove viene utilizzato in cottage e case da affittare.

Peraltro, grazie ad un esclusivo elemento riscaldante, combinato con i sistemi di controllo smart, il sistema Rio Arc offre una riduzione sui costi del riscaldamento fino al 40%.

Tra le particolarità, come già accennato, è che si tratta di uno dei pochi caloriferi approvati da Apple e pienamente compatibile con Apple HomeKit, Amazon Alexa e l’Assistente Google, per un controllo facile e totale da qualsiasi parte del mondo ci si trovi; il tutto funziona senza termostato esterno, tramite i server dedicati.

L’installazione è semplice e immediata, con il collegamento con il Wi-Fi integrato e il router. Ciò significa che l’utente non avrà bisogno di hub o altri dispositivi per connettere ARC ad Apple HomeKit, Amazon Alexa o Google Assistant. Ed ancora, l’installazione è semplice: è sufficiente collegare e scansionare l’etichetta di ARC con il proprio dispositivo Apple o smartphone Android, per ottenere il perfetto abbinamento.

ARC consente un controllo della temperatura a zona, con la funzionalità Multi Room che consente di aggiungere un riscaldatore ARC a diverse stanze della casa o dell’ufficio e di gestirle singolarmente. E’ possibile ottenere timer diversi, livelli di calore diversi, ma tutto con lo stesso sistema di controllo da smartphone o tramite comandi vocali.

Per maggiori informazioni sui caloriferi a convezione Rio ARC e per essere informati sulla data di ingresso sul mercato il link del produttore da seguire è questo.

A questo indirizzo trovate, invece, una lista dei migliori termostati smart per riscaldare casa.