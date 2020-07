Alcuni iPhone 12 arriveranno a novembre

Mai come quest’anno, l’anno segnato dalla pandemia, sono circolate voci contraddittorie sulle tempistiche di annuncio e rilascio dei nuovi terminali Apple: ora secondo l’ennesimo report, alcuni modelli di iPhone 12 sono previsti per novembre.

Finora, nonostante la grande quantità di anticipazioni, non è ancora emersa una tabella di marcia univoca. Secondo alcuni il colosso di Cupertino terrà il keynote di presentazione sempre nelle prime settimane di settembre, come avviene da anni, per poi procedere con il rilascio scaglionato nel tempo, forse tra settembre e ottobre. Secondo altri invece anche il keynote di presentazione verrà posticipato, perché Cupertino non vuole che trascorra troppo tempo tra l’annuncio e la disponibilità nei negozi.

Purtroppo l’ultimo report che arriva dal giapponese Macotakara non fa cenno del keynote ma, basandosi su informazioni che provengono dai costruttori, anticipa il possibile periodo di lancio dei nuovi terminali Apple. Sembra così che arriveranno prima gli iPhone 12 con connettività LTE nel mese di ottobre, ma sembra che dovremo attendere ancora di più per gli iPhone 12 5G previsti per novembre.

Anche se per il momento dai report continuano ad arrivare informazioni discordanti sulle date del keynote e del rilascio dei dispositivi, emerge tuttavia una indicazione costante praticamente ogni settimana: i nuovi iPhone 12 saranno nelle mani degli utenti con tempistiche più lunghe rispetto a quanto visto finora. Non c’è però la certezza se il posticipo sarà di poche settimane o se invece si tratterà di mesi, come ora indica Macotakara per gli iPhone 12 5G a novembre.

