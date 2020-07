La fase di test è iniziata a giugno e, come atteso, ora Facebook Messenger supporta Face ID di iPhone. In questo modo gli utenti possono mantenere più sicuri e riservati i propri messaggi e le chat personali. Con il supporto ai sistemi di autenticazione di iPhone, Facebook Messenger infatti supporta sia Face ID dei terminali delle ultime generazioni ma anche Touch ID dei modelli precedenti oltre che del recente iPhone SE 2020, è possibile richiedere l’autenticazione per accedere all’app.

Questo significa che non è possibile proteggere e rendere privati singoli messaggi e chat, ma solo ed esclusivamente l’intera app e tutti i suoi contenuti. Ricordiamo che del gruppo di app e piattaforme di proprietà Facebook, WhatsApp è stata la prima a implementare una funzione simile già lo scorso anno, quindi l’estensione agli altri software del gruppo era prevedibile e solo questione di tempo.

Per quanto riguarda il supporto di Facebook Messenger per Face ID e Touch ID, la nuova funzione ora disponibile per tutti è battezzata App Lock. Non è attivata di default, così l’utente deve provvedere a farlo, accedendo al nuovo menu Privacy. Proprio in questa sezione lo sviluppatore ha in programma di includere nuovi controlli e funzioni per la privacy entro i prossimi mesi.

Recentemente il gruppo di Mark Zuckerberg ha introdotto un lungo elenco di novità e funzioni, anche in risposta al balzo di accessi e utenti dovuto alla pandemia. A metà luglio è arrivata la condivisione schermo, a maggio le videochiamate professionali. Sempre a maggio sono arrivate anche le videochiamate per tutti con Messenger Rooms, per competere meglio con Zoom e non solo.

