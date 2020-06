Alcuni lettori Blu-ray di Samsung si riavviano all’infinito senza un perché

Su internet migliaia di persone segnalano problemi con alcuni riproduttori Blu-ray di Samsung collegati a sistemi home theater e home cinema. I problemi sembrano essere iniziati venerdì 19 giugno, con le prime segnalazioni sul forum di supporto ufficiale di Samsung, su Reddit e Twitter, partite nel pomeriggio.

I problemi variano in base al modello del riproduttore ma l’inconveniente principale sembra essere il riavvio continuo in loop non appena si cerca di accendere il dispositivo. Altri utenti riferiscono di strani rumori come se il lettore cercasse di leggere il supporto anche con il vassoio del disco vuoto. In altri casi il dispositivo si spegne appena acceso, altri riferiscono che il player non risponde ai comandi o alla pressione dei pulsanti.

La causa principale del problema è al momento poco chiara. ZDNet riferisce che potrebbe trattarsi di un inconveniente legato a qualche aggiornamento firmware ma non è vi è certezza. Il problema riguarda una vasta serie di dispositivi, alcuni dei quali sono alla fine del ciclo di vita; tipicamente aziende come Samsung non rilasciano tutti insieme aggiornamenti firmware per una vasta serie di modelli di dispositivi in un venerdì pomeriggio (con il rischio di non poter fornire eventuale assistenza nel weekend).

Una più realistica spiegazione potrebbe essere che il problema è causato da un certificato SSL scaduto, certificato che i player Blu-ray di Samsung usano per la connessione ai server Samsung mediante il protocollo HTTPS. Quando si accede a un server con un certificato SSL/TLS scaduto il sistema dovrebbe visualizzato un avviso per mettere in guardia che il sito potrebbe non essere sicuro ma in questo caso probabilmente il messaggio non può essere visualizzato causando il riavvio costante. Problemi con certificati scaduti hanno causato in passato inconvenienti anche a Facebook, Microsoft, Roku, Ericsson, Mozilla e altre aziende ancora.