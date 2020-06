La GPU AMD Radeon Pro 5600M del MacBook Pro 16″ contro eGPU RX 5700 XT

Continuano a emergere benchmark sul MacBook Pro da 16″ ora configurabile con tre opzioni di grafica. La configurazione di serie offre un processore grafico AMD Radeon Pro 5500M con 24 unità di elaborazione, abbinato a 4GB di memoria GDDR6; in fase di ordine è possibile raddoppiare la VRAM scegliendo la GPU AMD Radeon Pro 5500M con 8GB di memoria GDDR6 e per chi vuole ancora più potenza c’è la GPU AMD Radeon Pro 5600M che Apple indica come adatta anche per “le applicazioni professionali più impegnative e i progetti dalla grafica più complessa”.

Il sito BareFeats ha eseguito alcuni benchmark usando tre diverse configurazioni riportate in questa legenda:

RX 5700 XT to External = MacBook Pro 16″ 2.4GHz 8-Core con Radeon RX 5700 (8GB DDR6) su eGPU collegata ad un display 5K esterno di Dell

RX 5700 XT to Internal = MacBook Pro 16″ 8-Core con Radeon RX 5700 XT (8GB GDDR6) su eGPU sfruttando il display del laptop

Pro 5600M to Internal = MacBook Pro 16″ 2.4GHz 8-Core con GPU Radeon Pro 5600M (8G HBM2) usando il display del laptop

I test con Geekbench 5, GFXBench 3.1 (Metal), LuxMark 3.1 (OpenCL), DaVinci Resolve 16.2.2 e con i giochi TW: Warhammer II e Shadow of Tomb Raider evidenziano che la nuova opzione Pro 5600M per il MacBook Pro 16″ offre velocitè quasi pari a quella che è possibile ottenere con versione desktop della GPU RX 5700 XT.

La AMD Pro 5600M appare leggermente più veloce della RX 5700 XT nei test con Geekbench. La RX 5700 XT batte la Pro 5600M in tutti gli altri test, tenendo conto che con i due giochi è stato necessario usare un display esterno.

La configurazione BTO con la 5600M è costosa ma una GPU esterna con la RX 5700 XT costerebbe uguale se non di più. Interessante eventualmente la possibilità di sfruttare insieme la Pro 5600M e la RX 5700 XT esterna. Con tutte e due le GPU attive, applicazioni come Blender 2.83 (con l’add-on Metal ProRender) e DaVinci Resolve è possibile ottenere una “spinta” in termini di prestazioni.