Alexa parlerà più forte se ci sono rumori di fondo

Amazon ha lanciato una nuova funzionalità per Alexa che assicura agli utenti di poter ascoltare l’assistente anche in una stanza rumorosa, ad esempio anche quando c’è la TV accesa.

Secondo The Verge , la nuova funzionalità, chiamata Adaptive Volume, farà parlare Alexa ad un volume più forte se rileva molto rumore ambientale. L’obiettivo, ha detto la società, è riuscire a dare in modo che l’utente sia in grado di ascoltare le risposte dell’assistente vocale parlando al di sopra del rumore in casa o in ufficio. Purtroppo, al momento la funzione sarà attiva solo per gli utenti degli Stati Uniti.

La stessa fonte ha testato la funzione utilizzando un Echo Dot che si trova proprio accanto a un PC desktop con una ventola rumorosa, e ha riscontrato che le prestazioni vocali non sempre sono coerenti.

A volte Alexa ha risposto con una voce più forte del solito, ma altre volte ha risposto con il suo solito volume

È possibile che Amazon stia ancora perfezionando la funzionalità, prima di renderla disponibile in altre regioni. The Verge ha anche notato che Amazon non ha specificato se l’Adaptive Volume può anche far rispondere l’assistente vocale con una voce più bassa nel caso in cui non rilevi alcun rumore ambientale. Alexa ha da tempo ha comunque una “modalità sussurro“, che può farla rispondere con una voce più bassa quando l’utente gli sussurra i comandi.

Ad ogni modo, se vi trovate negli Stati Uniti e volete provare il volume adattivo, sarà sufficiente attivarlo dicendo “Alexa, attiva il volume adattivo”.