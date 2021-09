Il Regno Unito sarà la Terra di Mezzo per Amazon Prime Video

A evocare i paesaggi della Terra di Mezzo non sarà più la Nuova Zelanda, ma il Regno Unito. Gli Amazon Studios hanno annunciato, infatti, che la seconda stagione della serie tv originale Amazon del Signore degli Anelli sarà girata nel Regno Unito.

Il gigante dello streaming tv – senza aver deciso il titolo per questa seconda stagione, tra le serie tv più costose di sempre – ha stabilito, dunque, un cambio di ambientazione. Dalla Nuova Zelanda al Regno Unito. Un passaggio strettamente legato alla strategia degli Studios improntata all’espansione della produzione e degli investimenti su studi inglesi. Un prodotto, quello che arriva dal genio di Tolkien, che si aggiunge in questo cambio di rotta di Amazon a molte delle produzioni di punta già in fase di riprese.

Si sono, intanto, concluse in Nuova Zelanda le riprese della prima attesissima stagione della serie Amazon Original. La prima serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi del mondo tra circa un anno, da venerdì 2 settembre 2022.

“Vogliamo ringraziare gli abitanti e il governo della Nuova Zelanda per la loro ospitalità e dedizione e per aver fornito alla serie di The Lord of the Rings un posto incredibile dal quale far partire questo viaggio epico” è la dichiarazione ufficiale di Vernon Sanders, VP and Co-Head of TV, Amazon Studios. “Siamo grati alla New Zealand Film Commission, al Ministry of Business, Innovation and Employment, Tourism New Zealand, Auckland Unlimited, e altri ancora per l’enorme aiuto che hanno fornito al settore cinematografico della Nuova Zelanda e all’economia locale durante la produzione della prima serie.”

La post-produzione della prima stagione continuerà in Nuova Zelanda fino a giugno 2022, e la pre-produzione della seconda stagione avverrà in parallelo nel Regno Unito a partire dall’inizio del prossimo anno.

