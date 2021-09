Vendite smartphone, Apple al terzo posto nel secondo trimestre 2021

Apple ha venduto più iPhone dello scorso anno ma è ancora al terzo posto nell’ultima classifica dei vendor di smartphone stilata da Gartner.

I dati mostrano che le vendite globali di smartphone sono mediamente cresciute del 10,8 anno su anno arrivando a 328 milioni di unità nel secondo trimestre 2021. Samsung occupa il 17,6% del mercato, seguita da Xiaomi con il 15,5% e Apple al terzo posto con il 15%. Seguono poi Oppo (10,2%) e Vivo (9,8%) e altri produttori vari con il 31,9% di mercato.

Secondo i dati di Gartner, nel secondo trimestre dell’anno Apple ha venduto 49.258.200 iPhone, in salita rispetto ai 38.386.100 dello stesso trimestre dello scorso anno. Samsung nello stesso periodo ha venduto circa 57 milioni di smartphone e Xiaomi è arrivata a 51 milioni.

Le vendite di Apple sono cresciute del 28,3%, con un market share cresciuto del 2,1% anno su anno. “Benché la domanda della serie di iPhone 12 continua e essere forte nei mercati chiave guidati dal 5G, le aggressive promozioni delle vendite per la serie di iPhone 11 hanno spinto la crescita in quei segmenti di mercato sensibili al prezzo”, spiega Anshul Gupta, senior research director di Gartner.

L’arrivo di iPhone 13 dovrebbe dare una spinta al mercato smartphone in generale. “La domanda di smartphone continua a essere forte nel trimestre in corso, con gli utenti che preferiscono specifiche di alto livello, in grado di garantire una migliore esperienza-utente”, spiega l’analista. Questa indicazione arriva nell’ambito di una diversa analisi secondo la quale milioni di utenti Android stanno aspettando iPhone 13 per fare lo switch.

