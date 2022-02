Arrivano 48 piste extra per Mario Kart 8

Dopo la notizie del possibile sviluppo di Mario Kart 9, arrivano notizie interessanti anche per il presente, e per l’attuale Mario Kart 8 Deluxe su Nintendo Switch. Durante l’ultimo Nintendo Direct la casa di Mario non ha fatto alcun accenno al prossimo capitolo della serie, ma ha rivelato che non ha ancora finito con Mario Kart 8 Deluxe. Ecco i DLC in arrivo.

La società sta, infatti, rimasterizzando alcune piste dei vecchi giochi della serie, decisa a portarli su Mario Kart 8 Deluxe come DLC a pagamento. Il primo lotto di piste arriverà il 18 marzo. E così, il mese prossimo l’utente potrà ancora una volta gareggiare al Coconut Mall da Mario Kart Wii, Choco Mountain da Mario Kart 64 e Tokyo Blue da Mario Kart Tour, con altre cinque versioni di percorsi classici.

Nintendo aggiungerà otto piste alla volta, suddivise su sei ondate. Tutti i 48 circuiti aggiuntivi dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2023. I pre-ordini per il Booster Course Pass da 24,99 euro sono aperti già da ora. Tuttavia, chi è abbonato a Nintendo Switch Online Expansion Pack, avrà accesso ai circuiti rimasterizzati senza costi aggiuntivi.

La società in precedenza offriva agli abbonati un’espansione a pagamento di Animal Crossing: New Horizons come parte del piano. Inoltre, da poco ha rilasciato Expansion Pack, che include anche una libreria di giochi per Nintendo 64 e Sega Genesis al costo di 39,99 euro all’anno per un piano individuale, e 69,99 euro all’anno per un abbonamento familiare.

Ad ogni modo, nell’attesa che Nintendo dia qualche informazione su Mario Kart 9, i DLC serviranno certamente a ravvivare il racing kart game più noto agli amanti di Super Mario.