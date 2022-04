Alimentatore doppio Apple, le foto erano di un altro costruttore

Dopo la rivelazione di un documento di supporto per un alimentatore USB-C doppio di Apple, sul web erano apparse alcune foto dell’accessorio, che secondo molti apparteneva proprio al produttore di iPhone. Oggi, in realtà, si scopre che l’adattatore ritratto in foto appartiene ad un altro produttore.

Già da tempo è stato svelato il piano di Apple di commercializzare un caricabatterie dual-USB da 35W ufficiale. Il colosso lo ha rivelato per sbaglio, pubblicando accidentalmente un documento di supporto per la periferica non ancora annunciata. Apple ha cancellato rapidamente il documento, ma le sue tracce sono ancora visibili in rete.

Usa l’alimentatore a doppia porta USB-C Apple da 35 W e un cavo USB-C (non incluso) per caricare il dispositivo. Collega un cavo USB-C a entrambe le porte dell’alimentatore, estendere i poli elettrici (se necessario), quindi collegare saldamente l’alimentatore alla presa di corrente

Pochi giorni dopo, sono apparse foto che ritraevano questo caricabatterie Apple. O meglio, che si riteneva essere il nuovo accessorio di Apple. In realtà, quelle foto, ritraggono un caricabatterie realizzato da Mophie. DuanRai ha pubblicato la foto di quello che sembra essere lo stesso caricabatterie ritratto in precedenza, e che molti attribuivano ad Apple, ma questa volta con il marchio Mophie in bella vista.

Si tratta di un caricabatterie PD da 40 W realizzato da un produttore di accessori di terze parti, che non supporta la regolazione dinamica della potenza, mentre il caricabatterie a doppia porta da 35 W di Apple supporta questa funzione. C’è da dire che le foto della periferica Mophie pubblicate in seguito mostrano un caricabatterie etichettato come 45W, quindi potrebbero esserci più versioni.

Lo stesso account in precedenza ha detto che questi caricabatterie vengono realizzati in Cina come prodotti white label, quindi prodotti che vengono brandizzati successivamente alla produzione.

L’immagine che ho pubblicato proviene da Huaqiangbei, Shenzhen, non da Apple, e nei prossimi mesi ci saranno molte marche che lanceranno questo caricabatterie allo stesso tempo, lo stesso caricabatterie con un LOGO di marca diverso

Quello da 40 W non è un vero doppio caricatore, dice, ma in effetti due caricabatterie da 20 W integrati nello stesso involucro. Ad ogni modo, il documento di supporto pubblicato da Apple è la prova che la multinazionale di Cupertino stia pianificando di lanciare un alimentatore USB-C doppio da 35 W, anche se ovviamente non è detto che il colosso faccia retromarcia.

E’ certo, però, che a breve un certo numero di aziende offrirà un caricabatterie a doppia porta da 40W/45W: state attenti, però, a controllare le specifiche prima di acquistarne uno, poiché ogni porta potrà supportare solo 20W, e non adattarsi dinamicamente a seconda dei dispositivi collegati.