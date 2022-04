L’anti tracciamento Apple costerà a Facebook 13 miliardi

Praticamente un anno fa con iOS 14.5 Apple ha introdotto per la prima volta il nuovo sistema di trasparenza e anti tracciamento per le app: dopo una lunga serie di proteste e reclami indirizzati a Cupertino, Zuckerberg sembra aver cambiato idea e abbracciato il sistema, in ogni caso le sue previsioni circa le perdite di miliardi in entrate pubblicitarie di Facebook sono ora confermate da una nuova analisi di mercato.

Ricordiamo che Zuckerberg aveva stimato un calo del fatturato di Facebook di 10 miliardi di dollari nel corso del 2022, proprio a causa delle nuove regole anti tracciamento di Apple: secondo la società Lotame la perdita per Facebook sarà di 12,8 miliardi di dollari. Ricordiamo che proprio per questa ragione l’ultima trimestrale Facebook è stata deludente, con un calo delle entrate del 26% che ha fatto diminuire la quotazione del social in borsa.

Interessante rilevare che la stima complessiva delle perdite è formulata per Facebook, Snap, Twitter e YouTube per un totale complessivo di 16 miliardi di dollari. La perdita più consistente è assegnata proprio a Facebook, pari a ben l’81% del totale, appunto i 12m8 miliardi poco sopra indicati.

La seconda società maggiormente colpita dalle regole su trasparenza e anti tracciamento di Apple è YouTube con un calo pubblicitario stimato di 2,2 miliardi di dollari. Seguono a grandissima distanza Snap con un calo stimato di 546 milioni di dollari e all’ultimo posto Twitter con 323 milioni di dollari.

Ricordiamo che con le regole Apple per la trasparenza del tracciamento, al primo avvio di una applicazione l’utente deve scegliere se l’app può tracciare o meno le attività dell’utente per scopi pubblicitari. Apple propone sistemi alternativi che permettono di aggregare più dati a scopi pubblicitari, senza però compromettere la privacy degli utenti; altri sistemi alternativi sono stati studiati da altre società, anche da Facebook, e sembrano sortire buoni risultati.