FIFA Plus trasmette 40.000 partite di calcio dal vivo gratis

FIFA ha lanciato il suo servizio di streaming gratuito, chiamato FIFA Plus, per l’appunto, che include un mix di partite di calcio dal vivo, filmati di archivio, funzionalità originali e altro ancora. È disponibile a livello globale su dispositivi web e mobili, in cinque lingue (inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo) con altre lingue in arrivo a seguire.

Il servizio trasmetterà in streaming oltre 40.000 partite in diretta all’anno da 100 associazioni membri in tutte e sei le confederazioni, tra cui 29.000 partite maschili e 11.000 partite femminili. La FIFA promette di coprire una vasta gamma di partite, da “leghe di alto livello europee alle competizioni precedentemente non servite”.

Oggi, ad esempio, è possibile assistere alle partite in streaming della 2a Lega mongola, della Nepal Women’s Football League e della 3F Superliga. La FIFA afferma che 1.400 partite saranno trasmesse in diretta streaming durante il primo mese, ma il numero aumenterà nel tempo.

Tra i contenuti originali al momento del lancio ci saranno un film su Ronaldinho, un documentario in sei parti su Dani Alves e una docuserie in cinque parti con interviste a icone come Carli Lloyd, Lucy Bronze e Wendie Renard. Nel frattempo, le riprese di archivio includono partite complete della Coppa del Mondo, o solo i momenti salienti, nonché collezioni che si concentrano su singoli giocatori o compilation come i “migliori gol” e i “migliori assist”.

L’archivio storico delle partite mondiali di FIFA Plus

In vista della FIFA World Cup Qatar 2022, FIFA+ ospiterà tutte le partite mai filmate di tutte le FIFA World Cup e FIFA Women’s World Cup della storia, per un totale di più di 2.000 ore di contenuti d’archivio. Questo archivio completo sarà disponibile per gli appassionati per la prima volta nella storia.

I fan potranno rivedere intere partite, highlights, goal e momenti magici in un unico posto. Al momento del lancio, nell’Archivio FIFA+ saranno disponibili più di 2.500 video risalenti fino agli anni ’50, a cui se ne aggiungeranno tantissimi altri nel corso dell’anno. Il servizio sarà supportato dalla pubblicità, dunque è gratuito per ora, ma nel tempo non è escluso un cambiamento di strategia con la possibile introduzione di abbonamenti.

