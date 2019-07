Alle volte ritornano: con il Prime Day torna OnePlus 6T a prezzo scontatissimo

Torna per il Prime Day Amazon uno degli smartphone più apprezzati di sempre, OnePlus 6T, che ancora ad oggi teme davvero pochi rivali, sia per sembianze estetiche, che per caratteristiche hardware. Grazie agli sconti in corso, si acquista a partire da 479 euro nella sua variante con 6 GB di RAM.

Le specifiche del terminale parlano di un display da 6,41 pollici, risoluzione Full HD+ e tecnologia AMOLED, aspect ratio da 19,5:9, con vetro Gorilla Glass 6, e notch a goccia sulla parte alta. Al suo interno, invece, processore Snapdragon 845, GPU Adreno 5630, doppia fotocamera frontale da 20MP+16MP e apertura f/1,7, batteria da 3700 mAh, con supporto alla ricarica rapida, connettore USB-C sul fondo e lettore di impronte digitali integrato nello schermo.

L’offerta è valida solo per pochissimo tempo, di seguito trovate tutti i link per acquistarlo, nelle due varianti con 6 e 8 GB di memoria RAM.

OnePlus 6T Midnight Black (Nero Opaco) 8 + 128 GB, Snapdragon 845 In offerta a € 499,00 – sconto 15%

– fino al 7/16/19

Click qui per approfondire

OnePlus 6T Midnight Black (Nero Opaco) 8 + 256 GB In offerta a € 509,00 – sconto 20%

– fino al 7/16/19

Click qui per approfondire

OnePlus 6T Mirror Black (Nero Lucido) 6 + 128 GB In offerta a € 479,00 – sconto 14%

– fino al 7/16/19

Click qui per approfondire

OnePlus 6T Mirror Black (Nero Lucido) 8 + 128 GB In offerta a € 499,00 – sconto 15%

– fino al 7/16/19

Click qui per approfondire

Per tutte le offerte del Prime Day vai su queste pagine: