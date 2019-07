Con Snapdragon 855+ Qualcomm promette meraviglie per i giochi del mondo 5G

Qualcomm ha svelato la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 855 Plus, uulteriore evoluzione del modello flagship Snapdragon 855, che sarà lanciata con i principali OEM a livello globale e che, promette il produttore, è stata studiata per supportare performance ottimizzate e offrire “migliori esperienze” in ambito 5G multi-gigabit, gaming, IA e XR.

Qualcomm promette “performance di gioco migliorate” per raggiungere un’esperienza degna dello Snapdragon Elite Gaming – soprattutto con l’utilizzo del 5G.

“Snapdragon 855 Plus alzerà il livello dell’esperienza per i gamer professionisti grazie a miglioramenti delle performance di CPU e GPU e amplificherà le esperienze per 5G, IA e XR, elementi che i nostri clienti OEM ci richiedono,” ha affermato Kedar Kondap, vice president, product management, Qualcomm Technologies, Inc. “Snapdragon 855 Plus è la nostra piattaforma mobile più avanzata e si baserà sui successi della piattaforma mobile Snapdragon 855 5G, modello flagship per Android del 2019″.

Dal punto di vista tecnico nessun cambiamento radicale: si tratta di un chip a 7nm con la stessa architettura di prima. La massima velocità della CPU varia da 2,84 GHz a 2,96 GHz, e la GPU Adreno 640 è indicata come il 15% più potente – la fonte della maggiore velocità non è specificata, probabilmente si tratta solo di un semplice aumento di frequenze.

Tra i primi dispositivi a utilizzare il nuovo processore di Qualcomm c’è l’ASUS ROG Phone II, “gaming phone” per il quale Asus promette di “performance di gioco fluide”. Asus riferisce che La CPU Kryo 485 di Qualcomm nello Snapdragon 855 Plus Mobile Platform è in grado di raggiungere fino a 2.96 GHz di velocità di frequenza, mentre la GPU Adreno 640 ha una velocità di clock del 15% superiore rispetto all’attuale Snapdragon 855 Mobile Platform. Dettagli e disponibilità di ASUS ROG Phone II saranno annunciati successivamente.