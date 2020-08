Alphabet e lo stato del Michigan progettano una strada per auto a guida autonoma

Lo stato del Michigan vuole costruire le carreggiate per auto a guida autonoma. Potrebbe non sembrare una notizia così sorprendente di per sé, ma c’è l’azienda con cui collabora per rendere realizzare il progetto ci mette del suo. Ed infatti, lo stato lavorerà con una società chiamata Cavnue, la cui società madre è Sidewalk Infrastructure Partners (SIP), che a sua volta è uno spin-off di Sidewalk Labs di Alphabet o se volete, la società di Google.

La partnership vedrà la società testare la fattibilità del progetto per costruire una sorta di corridoio lunga 65 km circa, che collegherà il centro di Detroit ad Ann Arbor, con arterie verso destinazioni locali di maggiore interesse, come l’Università del Michigan, il Detroit Metropolitan Airport e la Michigan Central Station.

La prima fase del progetto vedrà Cavnue testare potenziali tecnologie e progetti stradali. L’azienda lavorerà con altre aziende del settore, tra cui Ford, GM, BMW , Toyota e la consociata di Alphabet Waymo, nel tentativo di sviluppare standard da utilizzare nelle future strade autonome in tutto il paese. Secondo lo Stato, l’obiettivo del progetto è realizzare qualcosa che sia a prova di futuro. Quella che inizierà come una carreggiata per autobus autonomi, si spera, un giorno consentirà di lavorare anche per il trasporto merci e per i veicoli personali.

Così parla del progetto il governatore del Michigan, Gretchen Whitmer:

L’azione che stiamo intraprendendo oggi è positiva per le nostre famiglie, le nostre imprese e la nostra economia nel suo complesso. Qui nel Michigan, lo stato che ha messo il mondo su ruote, stiamo compiendo i primi passi per costruire l’infrastruttura che ci aiuti testare e distribuire le auto del futuro

Secondo Engadget Cavnue prevede che la fase iniziale del progetto durerà circa 24 mesi. Il punto importante è che la costruzione del progetto non inizierà fino a quando quella parte del progetto non sarà completa. Potrebbero passare anni prima che Cavnue costruisca le prime parti del corridoio stradale, ma il risultato potrebbe trasformare realmente il mondo dei trasporti.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto, mobilità elettrica e mobilità smart nella nostra sezione ViaggiareSmart.