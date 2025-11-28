Altro che iPhone: è questo lo smartphone con la migliore fotocamera in circolazione. Il prezzo è imbattibile

Non solo iPhone, in commercio esiste uno smartphone con la migliore fotocamera in circolazione ad un prezzo imbattibile.

Il mercato degli smartphone è in continua evoluzione e diversi sono i modelli in circolazione che rendono la competizione tra un brand e l’altro attiva e stimolante. Non esiste solo Apple o Samsung, ma anche una serie di aziende minori accreditate, che dispongono di modelli di ultima generazione, dotati di funzionalità elevate, ma in vendita a costi contenuti. Tra queste c’è sicuramente POCO che ha saputo conquistare i consumatori offrendo prodotti di gamma al di sotto dei prezzi promossi dai marchi cult.

I modelli F Series Pro e Ultra sono infatti emblematici della politica di POCO, e rappresentano un segmento di mercato del settore accreditato e vincente. Rilevano infatti la possibilità di avere uno smartphone con caratteristiche che nulla hanno da invidiare agli Iphone. In commercio attualmente il modello POCO F8 PRO che ha suscitato una particolare curiosità da parte degli addetti ai lavori.

POCO F8 PRO ha un nuovo designer strutturale, composto con una metodologia originale che lo rende sicuramente più efficiente. Inoltre ha una funzione audio potenziata dalla partnership con Bose, un dettaglio questo che lo rende decisamente all’avanguardia e meritevole di attenzione. Così come la batteria che ha una durata che va oltre le 24 ore.

POCO F8 PRO, telecamera potenziata: foto perfette di notte e giorno

A sorprendere del POCO F8 PRO è soprattutto la telecamera che è stata potenziata, ed è dotata di caratteristiche specifiche non sempre presenti nei modelli di gamma più popolari: “La lente principale da 50 megapixel è basata sul sensore Light Fusion 800 (1/1,55″) con apertura f/1.88, OIS e pixel binning. Ad accompagnarlo, c’è un teleobiettivo da 50 megapixel (una prima assoluta per un POCO Pro) con apertura f/2.0 e focale equivalente da 60mm, mentre il sensore ultra wide è da 8 megapixel con apertura f/2.2.”

Questi gli aspetti rilevanti descritti dal brand. L’inclusione del teleobiettivo permette la gestione facilitata dello zoom e scatti a distanza al limite della perfezione. Le foto realizzate di notte, con poco luce, hanno una resa professionale, mentre il sistema Telephoto Motion Capture, invece, assicura immagini nitide anche in movimento.

Performance perfetta anche in scatti meno complicati e questo grazie alla telecamera da 50 megapixel. Il neo smartphone di Poco è disponibile nelle versione 12/256 e 12/512Gb al prezzo rispettivamente di 649,90 e 699,90 Euro: un costo decisamente interessante viste le sue potenzialità. Inoltre molti store hanno aderito alla promo di lancio accettando di venderlo rispettivamente a 519,90 e 549,90 Euro.