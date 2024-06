Marshall Middleton, iconico speaker capace di tutto in sconto del 37%

Pubblicità

Eccellente occasione per chi ama la musica e la vuole ascoltare da solo o in compagnia sfruttando uno dei migliori speaker compatti in circolazione: Marshall Middleton a 187,68 euro invece che 299 €.

Quello che va in sconto del 37% è il migliore e il più potente degli altoparlanti Bluetooth che possiamo classificare come portatili di Marshall. Frutto delle tecnologie e dell’esperienza dell’iconico produttore britannico, noto per essere il partner tecnico di tante star internazionali cel rock e del pop, quando queste si esibiscono nei concerti, Middleton è infatti sufficientemente piccolo per essere collocato ovunque ma nello stesso tempo perfetto per se si vuole avere la capacità di riempire con il suo suono una stanza.

Marshall Middleton ha caratteristiche di assoluto rilievo tra cui quattro speaker attivi e due passivi, suono multidirezionale con effetto 360°, costruzione solida e a prova di urti ed acqua, lunga durata della batteria, design vintage, maniglia per il trasporto.

Parlando di specifiche tecniche vere e proprie

Due tweeter da 3/5″

Due woofer da 3″

Due radiatori passivi

Resistenza fino a 30 minuti in immersione in 1 metro d’acqua (IP67)

Rivestimento a prova di fango e polvere

fino a 20 ore di riproduzione

Rotella multifunzione

App di controllo

La ricarica completa della batteria richiede 4,5 ore. In venti minuti si ottengono due ore di autonomia.

Marshall Middleton costerebbe 299 €, un prezzo in linea con la qualità, la potenza e il marchio del dispositivo. Oggi su Amazon si paga solo 187,49 €. In pratica avete uno sconto di 112 euro che si traduce percentualmente in un risparmio del 37%. È anche il prezzo più basso di sempre.

Click qui per comprare