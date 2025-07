Prime Day, Philips Aifryer Serie 1000 friggitrice a due piazze a 109,99 €

In offerta su Amazon trovate la Philips Airfryer Serie 1000, indicata per cucinare senza olio cibi in grandi quantità grazie alla sua capacità da ben 7,1 litri. Costa solo 109,99€ invece dei consueti 149,99€

Grande capacità e cottura rapida

La Philips Airfryer Serie 1000 è progettata per soddisfare le esigenze di famiglie numerose o di chi desidera cucinare più portate in una sola volta. Grazie al cestello flexi con separatore integrato e ai due termostati indipendenti, permette la cottura sincronizzata di due piatti senza compromessi. Nonostante la capienza generosa, il design rimane compatto e facilmente collocabile in cucina.

Frittura con il 90% di grassi in meno

La tecnologia RapidAir di Philips assicura una cottura uniforme e croccante con una riduzione fino al 90% di grassi rispetto alla frittura tradizionale. Il calore circola rapidamente all’interno del cestello per ottenere risultati dorati e leggeri, senza necessità di aggiungere olio. Ideale per chi vuole mantenere una dieta bilanciata senza rinunciare al gusto.

10 funzioni di cottura e controllo via app

Questa friggitrice ad aria offre 10 modalità di cottura, tra cui friggere, grigliare, cuocere al forno, arrostire e altro ancora. È compatibile con l’app HomeID, che propone ricette e suggerimenti per usare al meglio l’elettrodomestico. In pochi tocchi è possibile variare i propri menù quotidiani con piatti gustosi e semplici da preparare.

Il prezzo di listino della Philips Airfryer Serie 1000 è di 149,99€, ma al momento è disponibile a 109,99€ su Amazon, con uno sconto di 40€.

Sto caricando altre schede...